Поход за пивом во «Вкусняшку» с АК-74 закончился для военного судом

Лейтенант Радик Айсин в ночь на 16 февраля, находясь на дежурстве в Орехово-Зуево, решил отправиться в магазин за пивом с автоматом. В результате его обвинили сразу по трем статьям УК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Реутовский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении лейтенанта-десантника Радика Айсина, награжденного медалью за участие в спецоперации, который во время дежурства отправился в магазин за пивом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, в ночь на 16 февраля, находившийся на дежурстве в городском округе Орехово-Зуево (там базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ) Айсин, будучи пьян, решил завладеть закрепленным за ним автоматом АК-74М. Он приказал своему подчиненному вскрыть запечатанную комнату хранения оружия и выдать ему оружие. Рядовой исполнил приказ командира, «не осознавая его незаконность». При этом патроны лейтенант в оружейной решил не брать.

После этого, примерно в 1:50, лейтенант в сопровождении одетых в гражданское рядового и ефрейтора прошел через КПП части на автостоянку, откуда уже на Volkswagen Tiguan они отправились в круглосуточный магазин «Вкусняшка». По прибытии солдаты остались в автомобиле, а офицер, повесив автомат на плечо, зашел внутрь и попросил «самого лучшего пива», следует из материалов дела.

Тем не менее продавец его просьбу проигнорировала, после чего Айсин «обругал ее», попутно щелкнув на автомате переключателем огня. Как отмечает «Коммерсантъ», действия лейтенанта «не произвели никакого впечатления» на других посетителей «Вкусняшки», которые побили десантника, скрутили его и передали подчиненным. В то же время следствие расценило «щелчок» как «жест устрашения» и доказательство намерения десантника «любым способом добиться поставленной цели и удовлетворить свои низменные желания».

После того как видео с десантником в магазине распространилось в интернете, его немедленно отстранили от должности. Военное следствие предъявило ему обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК — до восьми лет лишения свободы), незаконном ношении оружия (ст. 222 УК — до 15 лет лишения свободы) и его хищении с использованием служебного положения (ст. 226 УК — до 15 лет лишения свободы). СКР оценил закрепленный за обвиняемым «Калашников» в 39,1 тыс. руб., вменив эту сумму офицеру в качестве ущерба.

Сам Айсин свою вину не признает. Его адвокат Денис Корсун заявил, что не согласен и с квалификацией действий своего подзащитного. По его словам, десантник не мог похитить и незаконно носить закрепленное за ним оружие, тем более что он «имел право на его получение и выдачу, исполняя обязанности командира роты». К тому же оружие было возвращено в часть, а сам Айсин якобы никому не угрожал, подчеркнул защитник.

3 сентября ростовский губернатор Василий Голубев сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с избиением участника военной операции на Украине в парке имени Владимира Ленина в Батайске. Конфликт произошел между вернувшимся из зоны боевых действий мужчиной и группой лиц. В результате участника спецоперации избили, а затем выстрелили 12 раз из травматического оружия, одна из пуль попала в голову, писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали каналу близкие пострадавшего со слов очевидцев, из кафе, возле которого у него завязалась словесная перепалка с незнакомым мужчиной, «выбежали гости нашей страны, от 10 до 20 человек, визуально». Они избили военного, а затем мужчина, с которым изначально произошел конфликт, расстрелял его в упор из травматического оружия, говорится в публикации. По словам очевидцев, в ходе конфликта звучали оскорбления по национальному признаку и из-за участия в боях.