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Аналитики сообщили о сокращении числа вакансий с «удаленкой» в России

Аналитики SuperJob: в России за полгода выросло число вакансий с гибридным режимом работы
В России в 1,3 раза выросло число вакансий с гибридным режимом работы за полгода. Вакансий с «удаленкой» стало меньше, соответственно, работодатели реже требуют от потенциальных сотрудников быть налоговыми резидентами России
Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press
Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press

В России с осени прошлого года число вакансий, где предлагают гибридный режим работы, выросло в 1,3 раза, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Аналитики сравнили текущие данные с данными октября-ноября прошлого года по всем округам России. Число вакансий, где предлагают удаленку, за полгода сократилось, а тех, где есть требование приходить в офис несколько раз в неделю, возросло.

Как отмечает SuperJob, больше всего таких вакансий публикуют в сфере IT, интернета, связи и телекоммуникаций, гибридный режим работы предлагают чаще всего программистам, аналитикам и digital-маркетологам. Также часто предложения работы в таком формате появляются в сфере управления персоналом, строительстве и недвижимости, промышленности и производстве, а также для бэк-офиса (бухгалтерия, юридическая служба и т. д.).

Аналитики отмечают, что отсутствие полной «удаленки» делает невозможным работу из-за границы — поэтому требование иметь налоговое резидентство России реже встречается в вакансиях.

В начале апреля SuperJob проводил опрос о том, готовы ли россияне пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы. Только четверо из десяти респондентов заявили, что согласны на это.

Чтобы трудиться из дома, каждый пятый выразил готовность лишиться 5% заработной платы, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и 25% меньше согласились по 3% россиян. 37% опрошенных заявили, что не хотят ради «удаленки» отказываться от части зарплаты.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
работа удаленная работа налоговое резидентство
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