Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 23 июл, 13:19
ЦБ отозвал лицензию у московского банка Финансы, 08:49 Панарин обошел Овечкина в рейтинге нападающих НХЛ Спорт, 08:38 Эксперты назвали наиболее пострадавшую от коронакризиса категорию россиян Общество, 08:26 Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци Общество, 08:11 Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса Политика, 08:10 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:07 Что мы узнали об удаленке за время карантина — Bloomberg Pro, 08:05 «Коммерсантъ» переедет из офиса своего владельца на Рублевском шоссе Бизнес, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля Общество, 07:40 Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду Политика, 07:19 Владелец «Муз ТВ» привлечет на американской бирже $250 млн Технологии и медиа, 07:00 Пентагон объяснил перехват иранского самолета истребителями F-15 Общество, 06:55 Число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн Общество, 06:51 Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео Политика, 06:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты назвали наиболее пострадавшую от коронакризиса категорию россиян

Индекс потребительных настроений россиян за второй квартал 2020 года опустился на 30%, что сопоставимо с годовыми показателям во время кризисов прошлых лет. Больше всех от коронакризиса пострадали люди 30–49 лет, отмечают эксперты
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На фоне распространения коронавируса во втором квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал на 19% по сравнению с первым, опустившись до отметки –30%, пишут «Ведомости» со ссылкой результаты расчета индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Основой для расчета индекса стал опрос населения России, который каждый квартал проводит Росстат. Респондентов спрашивают об экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и запланированных крупных тратах. Подобным образом европейский индекс ежемесячно рассчитывается Европейской комиссией.

Эксперты отмечают, что в предыдущие кризисы индекс снижался существеннее. Например, в 2005 году он опустился до –32%, в 2009 году — до –35%, а в 1998–1999 годах снижался и до отметки –45%. Однако, в отличие от показателей предыдущих лет, текущий индекс потребительской уверенности обвалился всего за один квартал и такие темпы наблюдаются впервые за всю историю расчетов. Авторы исследования указывают, что одномоментно он падал не больше чем на 14–15%, а отрицательный эффект во время предыдущих кризисов был накопительным.

Как свидетельствуют результаты опроса для расчета индекса, 43% респондентов заявили, что их материальное положение ухудшилось, и только 10% верят в то, что ситуация исправится в ближайший год.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что больше пессимистичных настроений показала самая производительная часть населения — люди в возрасте 30–49 лет. По его словам, представители этой категории сильнее всего пострадали от коронакризиса, некоторые из них либо частично, либо полностью потеряли источники дохода.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Пожилые граждане, которые обычно чувствуют кризисы острее, чем другие категории населения, пострадали в этом году меньше. В исследовании говорится, что минимизировать снижение качества жизни представителям этой категории позволили «сравнительно невысокие, но стабильные доходы», а также государственная поддержка в виде длинных оплаченных больничных для работающих пенсионеров.

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
Экономика
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

По словам Остапковича, ухудшение состояния среднего класса (к нему в большей степени можно отнести именно людей среднего возраста) — плохая тенденция, поскольку именно он значительно влияет на потребительский спрос. Помимо прочего, представители среднего класса больше всего склонны к предпринимательским рискам, без которых невозможен экономический рост. Также они материально поддерживают младшее и старшее поколение своих семей.

«Горючей смесью» становится уменьшение численности средневозрастной группы (из-за старения населения и демографической ямы) на фоне ухудшенного уровня и качества жизни, считает Остапкович. Он указывает, что граждане этой категории существенно влияют на социально-политическую ситуацию в стране. «Поэтому любая уязвимость и негативная турбулентность людей, относящихся в своем большинстве к среднему классу, способна увеличить экономические, финансовые, социальные и политические расхождения», — заключает эксперт.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ВШЭ, исследование, индекс потребительской уверенности, доходы
Материалы по теме
Mail.ru Group компенсировала падение рекламных доходов за счет игр
Технологии и медиа
Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии
Экономика
Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter