Эксперты назвали наиболее пострадавшую от коронакризиса категорию россиян

Индекс потребительных настроений россиян за второй квартал 2020 года опустился на 30%, что сопоставимо с годовыми показателям во время кризисов прошлых лет. Больше всех от коронакризиса пострадали люди 30–49 лет, отмечают эксперты

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На фоне распространения коронавируса во втором квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал на 19% по сравнению с первым, опустившись до отметки –30%, пишут «Ведомости» со ссылкой результаты расчета индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Основой для расчета индекса стал опрос населения России, который каждый квартал проводит Росстат. Респондентов спрашивают об экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и запланированных крупных тратах. Подобным образом европейский индекс ежемесячно рассчитывается Европейской комиссией.

Эксперты отмечают, что в предыдущие кризисы индекс снижался существеннее. Например, в 2005 году он опустился до –32%, в 2009 году — до –35%, а в 1998–1999 годах снижался и до отметки –45%. Однако, в отличие от показателей предыдущих лет, текущий индекс потребительской уверенности обвалился всего за один квартал и такие темпы наблюдаются впервые за всю историю расчетов. Авторы исследования указывают, что одномоментно он падал не больше чем на 14–15%, а отрицательный эффект во время предыдущих кризисов был накопительным.

Как свидетельствуют результаты опроса для расчета индекса, 43% респондентов заявили, что их материальное положение ухудшилось, и только 10% верят в то, что ситуация исправится в ближайший год.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что больше пессимистичных настроений показала самая производительная часть населения — люди в возрасте 30–49 лет. По его словам, представители этой категории сильнее всего пострадали от коронакризиса, некоторые из них либо частично, либо полностью потеряли источники дохода.