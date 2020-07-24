Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.
Об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Напавший вел себя неадекватно, уточнил собеседник издания.
По данным РЕН-ТВ, мужчина отказался выходить из отделения. На место происшествия прибыла полиция.
Позже телеканал сообщил, что нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. Он повредил банкомат, а также угрожал покончить с собой. По данным ТАСС, в ходе инцидента никто не пострадал.
Отделение, на которое было совершено нападение, находится в микрорайоне Гагарина.