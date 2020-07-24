Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 23 июл, 13:19
В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства Общество, 04:17 СМИ узнали об идее ввести в России пенсионный налоговый вычет Финансы, 03:46 Перехваченный истребителями F-15 иранский самолет успешно сел в Тегеране Общество, 03:03 Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье Общество, 02:49 МИД предложил Зеленскому помощь с «расшифровкой» минских соглашений Политика, 02:22 Иран заявил об ответственности США в случае любого инцидента с лайнером Политика, 02:03 Партия племянника Путина по ошибке указала адресом трансформаторную будку Политика, 01:54 Помпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае Политика, 01:46 Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева Политика, 01:02 Сенат одобрил проект бюджета Пентагона с санкциями против Nord Stream 2 Политика, 00:51 Рекордный трансфер и тренерские скандалы. Чем запомнился сезон РПЛ Спорт, 00:00 Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре Политика, 00:00 СМИ сообщили о перехвате иранского лайнера истребителями F-15 Общество, 23 июл, 23:53 Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений Политика, 23 июл, 23:21
Общество ,  
0 

Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье

Он вел себя неадекватно и отказывался выходить, в процессе нападения повредил банкомат. Позже злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавших в ходе инцидента не было

Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

Об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Напавший вел себя неадекватно, уточнил собеседник издания.

По данным РЕН-ТВ, мужчина отказался выходить из отделения. На место происшествия прибыла полиция.

Позже телеканал сообщил, что нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. Он повредил банкомат, а также угрожал покончить с собой. По данным ТАСС, в ходе инцидента никто не пострадал.

Отделение, на которое было совершено нападение, находится в микрорайоне Гагарина.

Захватчик отделения Альфа-банка в Москве признал вину
Общество
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В конце мая было совершено нападение на отделение Альфа-банка в Москве. Мужчина вошел в здание отделения на Земляном валу и заявил, что оно заминировано. При этом часть сотрудников отделения и посетитель оказались в заложниках. Злоумышленник угрожал взорвать здание и требовал присутствия телеведущей Ольги Бузовой.

В итоге в захваченное здание вошел отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, мужчину задержали. Им оказался 34-летний Алексей Барышников. Во время допроса он признал свою вину. На вопрос о причинах захвата здания Барышников ответил, что хотел узнать правду. «Мне интересна правда, что со мной происходит», — сказал мужчина.

Автор: Мария Лисицына
Теги: нападение, банкомат, Сбербанк
Материалы по теме
В СК назвали цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»
Общество
Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии
Общество
СК проверит сообщения о нападении на женщин в парке в Нижнекамске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter