Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье

Он вел себя неадекватно и отказывался выходить, в процессе нападения повредил банкомат. Позже злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавших в ходе инцидента не было

Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

Об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Напавший вел себя неадекватно, уточнил собеседник издания.

По данным РЕН-ТВ, мужчина отказался выходить из отделения. На место происшествия прибыла полиция.

Позже телеканал сообщил, что нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. Он повредил банкомат, а также угрожал покончить с собой. По данным ТАСС, в ходе инцидента никто не пострадал.

Отделение, на которое было совершено нападение, находится в микрорайоне Гагарина.