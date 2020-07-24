Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля

В США СOVID-19 заразились более 4 млн человек, Собянин отверг планы нового карантина, ЕС выделит Украине €1,2 млрд на борьбу с вирусом — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 892 человек (147 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 580 тыс. человек.