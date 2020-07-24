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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля

В США СOVID-19 заразились более 4 млн человек, Собянин отверг планы нового карантина, ЕС выделит Украине €1,2 млрд на борьбу с вирусом — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 12 892 человек (147 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 580 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Подмосковье объявлены даты новых этапов снятия ограничений. С пятницы в полном объеме возобновляют работу госучреждения, с конца июля отменяется запрет на массовые мероприятия в помещениях.
  • Власти Санкт-Петербурга согласовали в ходе встречи с участием представителей бизнеса и Роспотребнадзора условия перехода на новый этап снятия ограничений. Он начнется с 27 июля.
  • Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев также пригрозил ужесточить ограничения в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. В регионе уже вторую неделю идут протесты из-за отставки прежнего губернатора Сергея Фургала и назначения Дегтярева.
  • В Москве за сутки умерло минимальное за последние три месяца количество пациентов с COVID — 11.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Введение в марте масштабных ограничений, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, привело к обвалу числа совершаемых россиянами покупок. По оценке аналитического центра «Первый ОФД», на этапе общероссийских ограничений с конца марта по середину мая экономика из-за этого в среднем теряла по 270 млрд руб. в неделю.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 млн, из них 619 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 15,44 млн человек, из них 632,1 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,034 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,28 млн), на третьем — Индия (более 1,23 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Южная Африка (408 тыс.).
  • В США число выявленных заражений коронавирусом превысило 4 млн. За время эпидемии в стране умерли более 144 тыс. пациентов с коронавирусом.
  • ЕС выделит Украине €1,2 млрд помощи на борьбу с COVID-19. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Евросоюз выделяет Киеву «намного больше, чем любому другому партнеру».
  • Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус предупредил, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вызывающего COVID-19 вируса, а вернуться к «старой нормальности» уже нельзя.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Для жителей Бельгии с 25 июля станет обязательным ношение масок в местах массового скопления людей. Кроме того, власти королевства обязали все магазины закрываться не позднее десяти часов вечера. Ранее заведения могли продолжать работу до часа ночи. По-прежнему остаются в силе нормы социального дистанцирования. Всего за время пандемии в королевстве обнаружены более 64 тыс. больных. Более 9 тыс. человек умерли.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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