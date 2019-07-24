Синоптики предупредили о снеге в европейской части России на выходных

Синоптики предупредили о снеге в европейской части России на выходных

Европейскую часть страны ждет ультраполярное похолодание — вторжение арктических воздушных масс и резкое снижение температуры. В северных регионах Центральной России в конце июля может выпасть мокрый снег

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В результате резкого похолодания на выходных в отдельных регионах европейской части России может выпасть мокрый снег. Такой прогноз, как пишет «Российская газета», дал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

В воскресенье, 28 июля, по европейской части страны начнет распространяться «тропосферная ложбина из Арктики». На севере, от Белого моря до Верхней Волги, температура может оказаться ниже нормы на 8–10 градусов. Схожий прогноз в разговоре с РБК ранее давали в центре «Фобос»: подобное явление специалисты называют ультраполярным похолоданием.

Голубев уточнил, что снег может выпасть на северо-востоке европейской части России, а также на Крайнем Севере.

Ранее снег в июле уже наблюдался в таких северо-восточных регионах, как Республика Коми. Южнее, в Центральной России, температура по ночам может опускаться до 8 градусов. Как отмечает «Российская газета», это может привести к установлению новых рекордов похолодания. В Москве самая низкая ночная температура в июле была зафиксирована в 1916 году — тогда столбик термометра 29 июля показал 5,6 градуса.