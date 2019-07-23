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Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+27,48%) прогноз Атон к 18.12.19
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Синоптики предупредили об «ультраполярном» похолодании в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков сообщил РБК, что столицу России ждет «ультраполярное вторжение» — резкое понижение температуры на 10 градусов.

«В конце недели, включая субботу, в Москве и Московской области температура постепенно повысится до значений 25–27 градусов тепла, но при этом практически ежедневно во второй половине дня будут проходить кратковременные грозовые дожди. Однако уже в воскресенье через столицу вновь пройдет холодный фронт. Дожди прекратятся, но температура вновь понизится до 18–20°C. Наступит похолодание, которое специалисты называют ультраполярным вторжением [когда температура понижается на 10°C]. Похолодание не будет продолжительным, и уже на следующей неделе в столицу придет более или менее устойчивое тепло, имеется в виду температура 24–27°C», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщала «РИА Новости», что ультраполярное вторжение может привести к тому, что температура в Москве снизится до 14 градусов. По словам Поздняковой, холоднее всего будет в понедельник и во вторник, 29 и 30 июля.

По данным центра «Фобос», до конца текущей недели в столице будет держаться теплая погода без жары с температурой 20–25 градусов.

Теги: синоптики, похолодание в Москве, Погода, центр Фобос, новости РБК
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