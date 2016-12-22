Строительство моста на Сахалин займет пять лет

Строительство моста на Сахалин может завершиться в течение пяти лет. Об этом сообщил заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске, передает «РИА Новости».
«В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год. По предварительным оценкам, строительство может продлиться около пяти лет», — рассказал Дрокин.
Он также добавил, что технико-экономическое обоснование строительства моста будет готово в декабре, после чего проект представят правительству России. При этом пока точно не определено, будет ли это мост или тоннель. Дрокин заметил, что рассматриваются оба варианта.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что возможность строительства моста на Сахалин «предметно изучается».
В мае 2018 года занимавший тогда должность и.о. министра транспорта Максим Соколов рассказал, что с экспертами обсуждается вопрос строительства железнодорожного перехода на Сахалин с материковой части России. Стоимость строительства он оценил в сотни миллиардов рублей. Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы РЖД сообщила, что предварительно шестикилометровый мост, связывающий Сахалин с Хабаровским краем, оценивается в 540 млрд руб. В стоимость входит сооружение ветки от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева.