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Строительство моста на Сахалин займет пять лет
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Строительство моста на Сахалин займет пять лет
Экономика, 09:39
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Строительство моста на Сахалин займет пять лет

Строительство моста на Сахалин может завершиться в течение пяти лет. Об этом сообщил заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске, передает «РИА Новости».

«В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год. По предварительным оценкам, строительство может продлиться около пяти лет», — рассказал Дрокин.

Он также добавил, что технико-экономическое обоснование строительства моста будет готово в декабре, после чего проект представят правительству России. При этом пока точно не определено, будет ли это мост или тоннель. Дрокин заметил, что рассматриваются оба варианта. ​

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что возможность строительства моста на Сахалин «предметно изучается».

В мае 2018 года занимавший тогда должность и.о. министра транспорта Максим Соколов рассказал, что с экспертами обсуждается вопрос строительства железнодорожного перехода на Сахалин с материковой части России. Стоимость строительства он оценил в сотни миллиардов рублей. Позже газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы РЖД сообщила, что предварительно шестикилометровый мост, связывающий Сахалин с Хабаровским краем, оценивается в 540 млрд руб. В стоимость входит сооружение ветки от Комсомольска-на-Амуре до мыса Лазарева.

Теги: Сахалин , Строительство
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