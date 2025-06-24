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Отца ребенка, пострадавшего в Шереметьево, признали потерпевшим

Кадры задержания мужчины, который напал на ребенка в Шереметьево, 24 июня 2025 года &nbsp;
Кадры задержания мужчины, который напал на ребенка в Шереметьево, 24 июня 2025 года   (Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram)

Отец двухлетнего мальчика, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, признан потерпевшим, с его участием проведен допрос, сообщили РБК в Следственном управлении СК по Подмосковью.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, поднял его на уровень своего роста и с силой бросил на пол. В результате ребенок ударился головой и потерял сознание.

Экспертиза показала, что мужчина находился под воздействием наркотиков.

Медицинские работники аэропорта оказали ему первую помощь, после чего мальчика госпитализировали в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи рассказали, что состояние ребенка стабильное, он находится в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ.

У бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчины нашли наркотики в крови
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Кадры задержания мужчины, который напал на ребенка в Шереметьево, 24 июня 2025 года

По словам медиков, мальчик поступил с тяжелой черепно-мозговой травмой, у него были открытые переломы и небольшая субдуральная гематома. Томография показала, что мозг ребенка не поврежден.

Напавшего на ребенка мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса и пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), сообщили в управлении СКР по Московской области. Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.

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Евгений Вахляев, Елена Степанова Елена Степанова
«Шереметьево» ребенок потерпевшие нападение новости
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