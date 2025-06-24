Отца ребенка, пострадавшего в Шереметьево, признали потерпевшим
Отец двухлетнего мальчика, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, признан потерпевшим, с его участием проведен допрос, сообщили РБК в Следственном управлении СК по Подмосковью.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, поднял его на уровень своего роста и с силой бросил на пол. В результате ребенок ударился головой и потерял сознание.
Экспертиза показала, что мужчина находился под воздействием наркотиков.
Медицинские работники аэропорта оказали ему первую помощь, после чего мальчика госпитализировали в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи рассказали, что состояние ребенка стабильное, он находится в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ.
По словам медиков, мальчик поступил с тяжелой черепно-мозговой травмой, у него были открытые переломы и небольшая субдуральная гематома. Томография показала, что мозг ребенка не поврежден.
Напавшего на ребенка мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса и пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), сообщили в управлении СКР по Московской области. Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года