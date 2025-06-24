Ведущие инженерные и технические вузы подняли цены на обучение

Платное обучение по инженерным специальностям в ведущих вузах существенно подорожало — на некоторых программах почти в полтора раза, выяснил РБК. Вузы объясняют это ростом зарплаты преподавателей и инвестициями в инфраструктуру

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На сколько выросла стоимость обучения за год

Стоимость обучения в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в 2025 году увеличилась больше всего среди вузов — лидеров по физико-математическому образованию. Так, стоимость обучения на программах «ядерная физика и технологии», «техническая физика» увеличилась на 47%, с 605 тыс. до 893 тыс. руб., подсчитал РБК. То же самое касается и направления «прикладная математика и физика», где стоимость выросла с 519 тыс. до 767 тыс. руб. В прошлом году стоимость этих программ тоже выросла по сравнению с предыдущим на 20%.

Обучение на образовательных программах Высшей школы программной инженерии (ВШПИ) в этом году будет стоить 957 тыс. руб. по сравнению с 648 тыс. руб. в прошлом году. Больше всего выросла стоимость обучения на программе «прикладная математика и информатика» — на 64%, с 467 тыс. до 767 тыс. руб.

РБК анализировал стоимость обучения в учебных заведениях, которые занимают лидирующие позиции рейтинга 100 лучших вузов, а также предметные рейтинги по физике, математике и робототехнике, подготовленные группой RAEX. Для сравнения использовали стоимость обучения по программам прикладных математики, информатики, физики. Стоит отметить, что в разных вузах названия программ и их количество могут отличаться.

Первый проректор МФТИ Елена Анохова сказала РБК, что ежегодно инвестиции государства и собственных средств вузов, которые выделяются на подготовку научной и инженерной элиты, только растут, соответственно, стоимость программ для коммерческих студентов также увеличивается.

«Вместе с этим набор студентов на коммерческие места никогда не были для Физтеха значимой статьей дохода. Ежегодно в МФТИ на платные места поступает не более 15% студентов от общего набора на первый курс. МФТИ по-прежнему предъявляет своим абитуриентам вне зависимости от формы оплаты обучения одинаковые и очень строгие входные требования — минимальные баллы ЕГЭ по профильным предметам не менее 85 баллов и 70 баллов по русскому языку», — говорит Анохова. Она добавила, что повышение стоимости обучения в МФТИ призвано сохранить на высочайшем уровне качество подготовки студентов, которые «станут лидерами обеспечения технологического суверенитета России». В то же время в вузе действуют программы внебюджетной грантовой поддержки студентов, которые не смогли пройти на бюджет, но продемонстрировали высокую мотивацию и крепкие знания школьной программы, отметила проректор.

Лидирует в предметных рейтингах RAEX в области физики, математики и других естественных наук Московский государственный университет им. Ломоносова. Стоимость обучения в МГУ на эти направления выросла почти на 20%. Стоимость обучения по программе «математика» за год увеличилось с 428 тыс. до 513 тыс. руб., а по программе «прикладная математика и физика» — с 462 тыс. до 547 тыс. руб. В МГУ не прокомментировали повышение.

Заметный рост стоимости произошел также в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» — на 23–25%, хотя цены в этом вузе существенно ниже. К примеру, стоимость учебы на «прикладной математике и физике» и «технической физике» увеличилась на 40 тыс. руб. — до 210 тыс. и 215 тыс. руб. соответственно. «Прикладная математика и информатика» также подорожала с 175 тыс. до 220 тыс. руб.

Как пояснил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии МИФИ Алексей Егоров, стоимость платного обучения формируется на основе финансовой модели каждой образовательной программы, которая включает все виды издержек, от зарплат преподавателей до расходов на поддержание инфраструктуры. «Все эти компоненты демонстрируют значительный рост — в частности, в 2024 году, по данным Росстата, номинальные зарплаты увеличились на 18,3%. Именно исходя из этого и формируется динамика цен. В прошлом году рост стоимости платного образования в МИФИ для первокурсников составил всего 5,6%», — отметил Егоров.

В Санкт-Петербургском государственном университете стоимость обучения по программам физики и математики увеличилась на 8–10% в зависимости от направления: «прикладная математика и физика» для поступающих на первый курс будет стоить 380,5 тыс. руб., «физика» — 391,3 тыс. руб., а «математика» — 357,7 тыс. руб.

В Высшей школе экономики стоимость обучения по программе «математика» также увеличилась на 8,3%: с 480 тыс. до 520 тыс. руб.

В Новосибирском национальном исследовательском государственном университете, который тоже входит в пятерку предметного рейтинга вузов по физике, обучение подорожало на 7,4%. Обучение на этом направлении будет стоить 210 тыс. руб.

Один из основных факторов роста стоимости обучения — инфляция, но важно учитывать, что затраты на реализацию качественного обучения в рамках каждой образовательной программы могут существенно отличаться как от других программ университета, так и от схожих программ в других вузах, заявили РБК в Университете ИТМО. Вуз также входит в двадцатку общего и предметных рейтингов RAEX. Стоимость обучения в вузе за год заметно выросла. Год обучения по программе «физика» подорожал на 29%, с 309 тыс. до 399 тыс. руб. Стоимость программы «прикладная математика и информатика» увеличилась на 21,8%, или на 100 тыс. руб., и обойдется в 559 тыс. руб. Для обучения «математическому обеспечению и администрированию информационных систем» необходимо будет заплатить на 31,5% больше, чем в прошлом году: цена увеличилась с 349 тыс. до 459 тыс. руб.

«Чем выше уровень подготовки студентов, тем больше расходы университета. Кому-то необходимо закупать и обновлять лабораторное оборудование, кому-то — обеспечивать академическую мобильность. Все зависит от задач образовательной программы и амбиций в развитии», — заявили РБК в ИТМО. Там также добавили, что вуз привлекает преподавателей из индустрии, которые работают на позициях middle и head в крупных российских компаниях, и университет должен поддерживать зарплаты на уровне рынка. Средняя стоимость обучения в вузе в 2025 году увеличилась примерно на 20%.

В Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана в среднем стоимость увеличилась на 15% и составила 461 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе вуза. По самым популярным направлениям стоимость в этом году варьируется от 459 тыс. до 529 тыс. руб. Среди них: «прикладная математика и информатика», «информатика и вычислительная техника», «программная инженерия», «компьютерная безопасность», «информационная безопасность автоматизированных систем», «бизнес-информатика».

Стоимость обучения на программе «прикладная математика» в университете увеличилась на 21,1%, с 379 тыс. до 459 тыс. руб., а на программе «техническая физика» — на 12,8%, с 459 тыс. до 529 тыс. руб.

Рост стоимости в вузе также объяснили необходимостью оплачивать высококвалифицированных специалистов, имеющих практический опыт в отрасли, обновлять материально-техническую базу, увеличивать стоимость расходных материалов для проведения лабораторных работ и практических занятий.

Какие стратегии есть у вузов при определении стоимости

В ведущих вузах на наиболее востребованных направлениях подготовки, где есть существенная конкуренция абитуриентов, рост стоимости обучения может опережать инфляцию, заявили РБК в Министерстве науки и высшего образования. За счет этого вузы получают дополнительные ресурсы на развитие и индексацию зарплат преподавателей, обеспечивая повышение качества высшего образования. В министерстве также отметили, что в соответствии с действующим законодательством университеты обладают автономией в части принятия финансово-экономических решений.

К тому же, сообщили в Минобрнауки, в этом году в российских вузах выделено 619 610 бюджетных мест, а значит, больше половины выпускников школ на конкурсной основе обеспечены правом на бесплатное обучение в университетах.

Ситуация с формированием стоимости обучения в разных вузах и регионах неоднородная, это в том числе связано со стратегиями вузов, отметила в разговоре с РБК профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Вузы, которые довольно заметно повышают цены, конечно, проводят инвестиционную стратегию и действительно уверены в том, что инвестиции в такое образование на платной основе окупятся в будущем, а также в привлекательности своих программ», — пояснила эксперт. По ее мнению, это правильный подход к определению стоимости обучения, так как он конкурентный среди лидеров образования. «Физтех, безусловно, входит в лучшие вузы мира, и его программы сегодня востребованы не только на уровне российских выпускников. Он как раз определяет стоимость обучения, исходя из инвестиционной привлекательности вложений в образование. Это его конкурентоспособность на глобальном рынке образования», — прокомментировала Абанкина.

Другие университеты, которые в первую очередь нацелены на обучение выпускников российских школ, в большей степени формируют стоимость исходя из фактических затрат и ориентируются на возможный спрос со стороны семей на свои программы. Они стараются держать стоимость на уровне бюджетных нормативов финансирования, которые устанавливает Министерство образования и науки, отметила эксперт. На это в том числе влияют инфляция, уровень зарплат преподавателей, стоимость расходных материалов, лабораторий, коммунальных услуг, добавила Абанкина.

Согласно исследованию ВШЭ, спрос на инженерное образование растет. По данным ежегодного «Мониторинга качества приема в вузы», число студентов, принятых на инженерные специальности, увеличилось на 7% по сравнению с 2022 годом. Доля зачисленных на эти направления подготовки составила 41% от общего приема.

Государство продолжает принимать меры для повышения интереса к техническому образованию. С сентября 2025 года в силу вступят изменения, согласно которым правительство будет утверждать предельное количество платных мест в университетах, а также ограничит перечень профессий, направлений подготовки, для обучения на которых будет возможно взять льготный кредит. Такие кредиты планируют выдавать только для специальностей, «соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства». По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, речь идет о инженерно-технических, медицинских и педагогических направлениях.