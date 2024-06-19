РИА Новости: пойманный за убийство ребенка в Кузбассе был на фронте после тюрьмы

«РИА Новости» узнало, что пойманный за убийство ребенка был военнопленным

Следователи СКР на месте преступления (Фото: СК России)

Мужчина, задержанный по делу об убийстве 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области, ранее был судим за убийство и оказался на свободе после того, как ушел из колонии на фронт, попал в плен и его обменяли, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Региональное управление СК сообщало, что по подозрению в убийстве школьницы был задержан 49-летний местный житель, который ранее был судим за убийство.

«Он был в колонии, ушел в зону СВО [специальной военной операции], потом попал в плен, вернулся (в воинскую часть. — РБК) по обмену», — уточнил источник.

Собеседник агентства предположил, что в Топки мужчина приехал, дезертировав из части или, возможно, приехав в отпуск.

12-летняя школьница пропала 18 июня. По информации следствия, около 10 часов утра она ушла из дома и не вернулась.

На следующий день тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.