Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы из-за поджога военкомата

Александру Новогренко вменили две статьи: о теракте и сбыте наркотиков. В сентябре он бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь военкомата, а также делал закладки наркотиков, на которых его и задержали

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Первый Западный окружной военный суд приговорил Александра Новогренко к 15 годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Он проведет первые три года в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ему вменили ч. 1 ст. 205 УК (теракт) и ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере).

Осужденный не отрицает причастность к обоим преступлениям, но заверил суд, что у него не было умысла на совершение теракта. Он заявил, что совершил преступление по указанию человека, который его шантажировал. По его словам, он хотел заработать. Новогренко находил подработки в сомнительных чатах, пишет «Фонтанка».

В конце сентября онлайн-собеседник фигуранта предложил ему 100 тыс. руб. за поджог любого военкомата. Новогренко согласился и выбрал тот, который находится ближе к его дому в Невском районе. Он сделал бутылку с зажигательной смесью и потренировался в метании «коктейля Молотова» в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области.

Утром 25 сентября, в первый раз, когда он подошел к зданию военкомата, там дежурила Росгвардия. Из-за этого он перенес атаку. Новогренко сделал это утром 27 сентября: он кинул бутылку с зажигательной смесью в сторону двери и попал в стену. Затем он снял пожар на видео, сменил одежду и скрылся. 100 тыс. руб. он так и не получил.

28 сентября Новогренко начал другую подработку по заданию того же человека — он прятал наркотики и успел сделать это по десяти разным точкам. Еще три раза сделать закладки он не успел, так как был задержан. По данным «Фонтанки», осужденный родился в Крыму, а регистрация у него до сих пор в ДНР.

21 июня суд приговорил 59-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Елену Комаричеву к десяти годам колонии по делу о поджоге военкомата. Ее убедили сделать это мошенники, которым она успела направить 10 млн руб. Также они вынудили ее продать квартиру.

В конце января МВД сообщало, что власти с начала военной операции зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других зданий органов власти.