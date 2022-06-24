Ходорковский оценил свое состояние в $500 млн

Около 20 лет Fortune назвало его богатейшим неамериканским предпринимателем с состоянием $7,2 млрд, на момент ареста в 2003 году объем его активов оценивали в $15,2 млрд

Михаил Ходорковский (Фото: Matt Dunham / AP)

Активы политика и бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен в список физлиц-иноагентов) составляют около $500 млн, такую оценку он дал в беседе с Financial Times.

Он отметил, что если бы мог, то в 1990-х годах многое бы сделал иначе, но уже устал обсуждать этот период своей жизни.

Бизнесмен также выступил против введения Евросоюзом эмбарго на нефть российского производства, указав, что введение пошлин не спровоцировало бы повышения цен. При этом запрет на передачу технологий в Россию оказывает «очень серьезное влияние на стоимость добычи нефти», отметил он.

Около 20 лет назад, в 2002 году, Fortune оценивало состояние Ходорковского в $7,2 млрд, тогда он занимал пост председателя правления нефтяной компании ЮКОС. Издание указало, что бизнесмен является богатейшим миллиардером неамериканского происхождения в возрасте до 40 лет. С учетом американских миллиардеров он оказался бы на втором месте — после основателя Dell Майкла Делла, чье состояние Fortune тогда оценило в $16,5 млрд.

В октябре 2003 года Ходорковского и председателя совета директоров международного финансового объединения МЕНАТЕП Платона Лебедева арестовали. Ходорковского обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций и с физических лиц, хищении чужого имущества, подделке документов, присвоении или растрата чужого имущества организованной группой в крупном размере.

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Суд согласился с утверждением следствия, по версии которого бизнесмен в 1994 году организовал преступную группу, чтобы обманов получить акции разных предприятий для передачи их подконтрольным фирмам-посредникам, которые затем реализовывали их по рыночным расценкам. На момент ареста Ходорковский был самым богатым человеком России, его состояние оценивалось в $15,2 млрд. Бизнесмен отрицал все обвинения.

Ходорковский провел в заключении около десяти лет, согласно решению суда, его должны были освободить в августе 2014 года. В декабре 2013 года указом президента Путина он был помилован. Впоследствии бизнесмен покинул Россию.