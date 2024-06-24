Арестован гендиректор госучреждения по ликвидации нерентабельных шахт

Андрея Моисеенкова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он поручил ликвидировать последствия закрытых шахт четырем подрядчикам, не проверил ход работ, но оплатил их

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Гендиректор государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ, подведомственное Минэнерго) Андрей Моисеенков арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), следует из данных судебной картотеки. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области, ГУ МВД России по Москве, Мосгорсуда, СК и Минэнерго.

Как сообщили источники «Коммерсанта», Моисеенкова задержали утром 18 июня на рабочем месте. В тот день сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков и других следственных мероприятий в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областях и в Пермском крае в рамках этого уголовного дела.

ГУРШ было создано в 1992 году. Тогда во время кризиса в угольной промышленности многие шахты и предприятия в России оказались заброшены или обанкрочены. ГУРШ выделяли деньги на ликвидацию последствий закрытия объектов и переселение шахтеров из бывших рабочих поселков.

Поводом для уголовного дела стали работы по ликвидации 37 шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае, пишет газета. В 1996 году их признали нерентабельными, последние шахты были закрыты в 2002 году. Ликвидацией последствий занялось ГУРШ.

По версии следователей, в 2014-2023 годы ГУРШ отдало почти все госконтракты на 7 млрд руб. четырем подрядчикам — «Шахтастрой», «Сибстройинвест», «Промстрой» и «Транспортник», однако ход работ по ликвидации закрытых шахт и приведению в порядок окружающей среды не был проконтролирован. В частности, подрядчики не снесли здания и фундаменты, оставили мусор на берегах рек, не рекультивировали отвалы извлеченных пород и допустили попадание некачественной воды в реки.

Еще одним фигурантом стал Робер Шагинян, следователи считают его бенефициаром компаний-подрядчиков, которые на данный момент почти все ликвидированы в результате банкротства. Как пишет газета, помимо Моисеенкова и Шагиняна задержаны около десяти человек, их доставили в Москву из разных регионов. Семеро из них находятся в статусе свидетелей, сообщил изданию адвокат Дмитрий Сухов,