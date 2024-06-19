Следователи провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт

Нарушения обнаружили в работе ликвидаторов шахт: подведомственная Минэнерго служба направила ₽7 млрд на устранение последствий закрытия рудников, но берега рек остались загрязненными, здания так и не снесли

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Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков и других следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Следственные действия начали одновременно утром 18 июня сразу несколько десятков групп оперативников в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областях, а также в Пермском крае.

Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) касается незаконных действий пока не установленных должностных лиц ГУРШ нескольких связанных с этим ведомством организаций, бравших подряды на работу.

Заявителем является Минэнерго, специалисты которого вместе с ФНС выяснили, что почти все контракты ГУРШ в 2014-2023 годах на 7 млрд руб. получили только четыре компании — «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник», и «Промстрой», выяснило издание. На допрос был доставлен гендиректор ГУРШ Андрей Моисеенков.

ГУРШ подведомственно Минэнерго. Ведомство создали в 1992 году во время сильного кризиса в российской угольной промышленности. Тогда многие шахты и предприятия были обанкрочены или заброшены, отсутствовал мониторинг рудников, качества вод в недрах и окружающих шахты территорий. ГУРШ получило за это время десятки миллиардов рублей на ликвидацию последствий закрытия объектов. Деньги выделялись в том числе на программы переселения шахтеров из бывших рабочих поселков. Среди закрытых предприятий — 37 шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае. В 1996 году их признали нерентабельными, последние шахты закрылись в 2002 году, ликвидацией последствий занималось ГУРШ.

Следствие считает, что ведомство перечислило подрядчикам крупные суммы денег, но не проконтролировало ход работ. Как пишет газета, выяснилось, что здания и фундаменты не были снесены, на берегах рек остался мусор, экологическая сфера не восстановлена, отвалы извлеченных пород не рекультивированы.

Кроме того, некачественная вода из шахт попадала в реки. Вода в шахтах взаимодействовала с горными породами, богатыми сульфидной серой, это окисляло воду и повышало концентрацию микроэлементов: железа, марганца, бериллия и алюминия. Акватория реки Усьва и ее берега сильно загрязнены, по ним «можно изучать таблицу Менделеева», рассказали собеседники «Коммерсанта».