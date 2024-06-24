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Суд в США оправдал мужчину за убийство 47-летней давности

Керри Кук — один из 199 ошибочно осужденных и приговоренных к смертной казни в США. Показания, которые сокамерник дал против мужчины, оказались ложными, уточнили в суде
Фото: Kerry Cook / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Kerry Cook / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Суд в штате Техас признал невиновным 68-летнего Керри Кука, спустя 47 лет после вынесения обвинительного приговора в убийстве, передает CNN.

Кука осудили по обвинению в изнасиловании и убийстве 21-летней Линды Эдвардс в 1977 году, которая жила с ним по соседству. По делу прошли три судебных процесса: в 1979 году мужчину приговорили к смертной казни, но после приговор отменили; в 1992-м присяжные не смогли вынести единогласное решение; а в 1994-м Кука вновь приговорили к смертной казни.

В 1999 году мужчина заключил сделку со следствием — вышел на свободу с учетом 20 лет, проведенных в заключении.

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Дэниел Гвинн (в центре) со своими адвокатами

«Мы признаем Керри Кука фактически невиновным», — сказано в решении суда от 19 июня.

Один из главных свидетелей по делу, сокамерник Кука Эдвард Джексон сообщил, что мужчина якобы признался ему в совершенном убийстве. Позднее Джексон отказался от показаний, признав, что солгал ради смягчения собственного приговора. Экспертиза, проведенная позднее, также доказала невиновность Кука.

По подсчетам CNN, мужчина стал одним из 199 ошибочно осужденных и приговоренных к смертной казни в США. В частности, в декабре 2023 года суд в Оклахоме признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме 48 лет по обвинению в убийстве. Это самый продолжительный срок тюремного заключения в США по обвинению, которое в итоге было снято.

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оправдательный приговор США Техас
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