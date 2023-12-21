В США суд оправдал мужчину после 48 лет тюремного заключения

Суд в Оклахоме признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме 48 лет по обвинению в убийстве, сообщает AP. Это самый продолжительный срок тюремного заключения в США по обвинению, которое в итоге было снято.

Симмонса осудили по обвинению в убийстве Каролин Сью Роджерс во время ограбления винного магазина в городе Эдмонт в 1974 году. Тогда Симмонсу было 22 года, пишет The New York Times. Его, а также Дона Робертса задержали после того, как полиция проводила расследование в отношении двух других мужчин — братьев Леонарда и Делберта Паттерсонов, которые были причастны к еще одному убийству.

Прокуроры основывались на показании женщины, раненой в голову во время ограбления, которая опознала Робертса и Симмонса. Позже она противоречила некоторым своим показаниям. Симмонс настаивал на своей невиновности, утверждая, что в момент убийства находился в Луизиане. В 1975 году его и Робертса приговорили к смертной казни, но позже приговор смягчили до пожизненного заключения. В 2008 году Симмонса освободили условно-досрочно.

Окружной судья Оклахомы Эми Палумбо летом 2023 года назначила новое судебное разбирательство по делу Симмонса. Поводом стало утверждение окружного прокурора Вики Бехенн, что прокуроры скрыли важные улики, включая полицейский отчет с показаниями очевидца, указавшего на виновность других подозреваемых по делу.

Симмонс имеет право на компенсацию в размере до $175 тыс. от штата. Его адвокат Джо Норвуд отметил, что компенсацию могут начислить только через несколько лет, а сейчас Симмонс живет на пожертвования и лечится от рака, который был обнаружен после его освобождения из тюрьмы. «Он был лишен опыта работы и возможности сделать карьеру, с помощью которой вы могли бы финансово защитить себя и свою семью. Все это было отнято у него», — подчеркнул юрист.