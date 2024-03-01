В Филадельфии мужчину оправдали за убийство 30-летней давности

Дэниел Гвинн со своими адвокатами (Фото: CBS Philadelphia / YouTube)

Дэниел Гвинн из Филадельфии, который был признан виновным и приговорен к смертной казни в связи с поджогом убийства женщины в 1994 году, оправдан спустя 30 лет. Об этом сообщает окружная прокуратура Филадельфии.

«К сожалению, это также является примером эпохи неточной и порой коррумпированной работы полиции и судебного преследования, которая по сей день подорвала доверие к нашим сообществам», - заявил окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер.

20 ноября 1994 года бездомная женщина по имени Марша Смит была убита после того, как вспыхнул пожар в пустующем здании в квартале 4500 по Честнат-стрит в Западной Филадельфии. В офисе окружного прокурора сообщили, что Смит, Гвинн и еще трое человек сидели в пустующем здании во время пожара.

Информация о втором подозреваемом, которого опознали свидетели полиции, так и не была передана подозреваемому и не представлена во время его судебного преследования.

В декабре 2023 года суд в Оклахоме признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме 48 лет по обвинению в убийстве. Это самый продолжительный срок тюремного заключения в США по обвинению, которое в итоге было снято. Симмонса осудили по обвинению в убийстве Каролин Сью Роджерс во время ограбления винного магазина в городе Эдмонт в 1974 году. Тогда Симмонсу было 22 года.

