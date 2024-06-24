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На южном берегу Крыма временно запретили купание на пляжах

На ялтинских пляжах запретили купаться из-за аварии на коллекторе, ремонт планируют завершить в течение 24 июня, а затем снова пустить отдыхающих
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Купание временно запрещено на пляжах между поселками городского типа Ореанда и Форос, сообщила в телеграм-канале ялтинский мэр Янина Павленко.

Предварительно, 24 июня аварийно-восстановительные работы планируют завершить. Тогда же, после анализа проб воды, пляжи будут открыты.

Авария произошла на коллекторе, из-за этого уже остановлено водоснабжение поселков городского типа Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, и частично города Алупка, власти организовал подвоз воды.

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Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Минэкономразвития накануне попросило туроператоров не штрафовать туристов за отмену туров в Севастополь и Крым в связи с обстрелом пляжа со стороны Украины. Днем 23 июня военные Украины ударили пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. Четыре ракеты удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Пострадал 151 человек, погибли пятеро.

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