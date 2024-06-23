Минэк рекомендовал не штрафовать за отмену туров в Севастополь и Крым

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Минэкономразвития рекомендовало туроператорам не наказывать отдыхающих за отмену туров в Севастополь и Крым после обстрела пляжа со стороны Украины, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», — отметили в министерстве.

Днем 23 июня военные Украины ударили пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. Четыре ракеты удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 144 получили ранения. Как рассказал РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Состояние 13 пострадавших оценивают как тяжелое.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, туроператор «Дельфин» принял решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на город. Российское военное ведомство возложило ответственность за атаку на США и пообещало не оставлять это без ответа. 24 июня объявили днем траура на всем полуострове.