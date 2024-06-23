Аксенов: 24 июня в Крыму объявлено днем траура по жертвам атаки на Севастополь

В Крыму после атаки на Севастополь объявили 24 июня днем траура

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму 24 июня объявлено днем траура в связи с ракетным ударом по Севастополю, в результате которого погибли пять человек, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Крым скорбит вместе с братским Севастополем. В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия», — написал он.

Ранее день траура назначили на 24 июня в Севастополе. Там также отменят все массовые мероприятия.

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Как сообщило Минобороны, ВСУ атаковали город при помощи пяти американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.

В результате удара погибли пять человек — два взрослых и три ребенка, в том числе 9-летняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова София. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пострадали 119 человек. Ранены были в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Российское Минобороны заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В российском МИДе пообещали, что будут добиваться реакции на удар по Севастополю со стороны международных организаций.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на город.