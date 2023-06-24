В Японии подтвердили первый случай смерти от вируса Оз

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
В США не нашли догозательств происхождения COVID в лаборатории Общество, 06:57
Старовойт сообщил о ночной работе ПВО над Курском Политика, 06:50
В Подмосковье начались антитеррористические мероприятия Политика, 06:49
ТАСС показал фото вооруженных людей в камуфляже у штаба ЮВО в Ростове Политика, 06:43
Трассу «Дон» перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей Политика, 06:38
Заявления Пригожина и дело о мятеже. Что известно к 06:15 Политика, 06:16
Минобороны отчиталось об уничтожении САУ Paladin на купянском направлении Политика, 06:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Собянин заявил об антитеррористических мероприятиях в Москве Политика, 06:09
Губернатор призвал отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону Политика, 05:56
В Японии подтвердили первый случай смерти от вируса Оз Общество, 05:36
Воронежские власти попросили не ездить по М-4 из-за военной техники Политика, 05:26
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Якутии и Магадане Общество, 04:49
Власти сообщили о попадании в газовую трубу в Харькове Политика, 04:40
Губернатор Липецкой области призвал жителей отказаться от поездок на юг Политика, 04:32
Общество ,  
0 

В Японии подтвердили первый случай смерти от вируса Оз

Год назад в Японии женщина умера от вируса Оз. Это первый случай заражения таким вирусом в мире. На теле женщины были обнаружены следы укусов клещем

Первый случай заражения человека вирусом Оз со смертельным исходом зарегистрирован в Японии. Об этом пишет NHK со ссылкой на Минздрав страны.

Жертвой вируса стала 70-летняя жительница префектуры Ибараки, она умерла год назад. Тогда врачи диагностировали у нее ишемический инсульт. Позже врачи выяснили, что она заразилась вирусом Оз.

Первые симптомы — слабость, лихорадка и потеря аппетита. Женщину доставили в больницу, где у нее взяли анализ крови. Результат показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции. Также врачи обнаружили на ее теле след от укуса клеща.

При этом врачи отмечают, что вирус необязательно смертелен, поскольку анализ антител продемонстрировал, что некоторые люди в Японии уже переболели вирусом Оз. Однако случай женщины — первый случай заболевания и первый фатальный.

Клещи могут представлять опасность и на территории России. Об этом еще в апреле предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова предупредила, что клещи могут переносить и передавать человеку около десяти опасных вирусов. 

По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет. От клещевого вирусного энцефалита уже получили прививки 1,1 млн человек, а всего в этом сезоне власти планируют привить более 3 млн человек.

Читайте на РБК Pro
10 млн больных в год: какие биотехи заработают на борьбе с деменцией
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — 6 правил
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
Возможна ли власть без насилия: как отвечает история человечества
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Япония вирус заражение смерть
Материалы по теме
Эпидемиологи назвали последствия отмены статуса пандемии для коронавируса
Общество
Ученые открыли виды клещей в Сибири, способных переносить чуму
Технологии и медиа
Роспотребнадзор предупредил о проснувшихся по всей России клещах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter