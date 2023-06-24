В Японии подтвердили первый случай смерти от вируса Оз

Год назад в Японии женщина умера от вируса Оз. Это первый случай заражения таким вирусом в мире. На теле женщины были обнаружены следы укусов клещем

Первый случай заражения человека вирусом Оз со смертельным исходом зарегистрирован в Японии. Об этом пишет NHK со ссылкой на Минздрав страны.

Жертвой вируса стала 70-летняя жительница префектуры Ибараки, она умерла год назад. Тогда врачи диагностировали у нее ишемический инсульт. Позже врачи выяснили, что она заразилась вирусом Оз.

Первые симптомы — слабость, лихорадка и потеря аппетита. Женщину доставили в больницу, где у нее взяли анализ крови. Результат показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции. Также врачи обнаружили на ее теле след от укуса клеща.

При этом врачи отмечают, что вирус необязательно смертелен, поскольку анализ антител продемонстрировал, что некоторые люди в Японии уже переболели вирусом Оз. Однако случай женщины — первый случай заболевания и первый фатальный.

Клещи могут представлять опасность и на территории России. Об этом еще в апреле предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова предупредила, что клещи могут переносить и передавать человеку около десяти опасных вирусов.

По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет. От клещевого вирусного энцефалита уже получили прививки 1,1 млн человек, а всего в этом сезоне власти планируют привить более 3 млн человек.