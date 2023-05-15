Российские ученые открыли вызывающий чуму вид клещей

Российские ученые открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Об этом говорится в исследовании сотрудников Тюменского медицинского университета, опубликованном в Persian Journal of Acarology.

«Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae», — говорится в докладе. Первые являются переносчиками бартонеллеза, а вторые — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и чумы, рассказала доцент ТМУ, одна из авторов исследования Мария Орлова.

Она объяснила, что клещи являются внешними паразитами летучих мышей, в связи с чем они «активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых». Орлова добавила, что исследования летучих мышей велись в Сибири и на Дальнем Востоке на протяжении последних десяти лет.

Морфологически клещи не похожи на описанных ранее, и ученые подозревают, что они обитают, предположительно, на территории Китая. В дальнейшем ученые собираются сотрудничать с китайскими специалистами для более глубокого изучения мест обитания выявленных клещей.

11 мая Роспотребнадзор сообщил, что от укусов клещей в России этой весной пострадали более 41 тыс. человек. При этом еще неделю назад цифра составляла 21,7 тыс. В связи с этим продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом.

В августе 2022 года в Роспотребнадзоре допустили появление в России лихорадки Западного Нила. По данным ведомства, это острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который в основном передается человеку через укусы комаров. У зараженного появляются лихорадка, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея и сыпь.