Роспотребнадзор предупредил о проснувшихся по всей России клещах

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Практически во всех регионах России уже проснулись после зимы клещи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Клещи проснулись почти везде в России», — сказала она в интервью НТВ (цитата по ТАСС). Она предупредила, что в соответствии с сезоном возрос риск, связанный с клещами.

Попова предупредила, что клещи могут переносить и передавать человеку около десяти опасных вирусов.

Она напомнила, что клещи кусают и животных, а клещевой вирусный энцефалит может передаваться и с сырым козьим молоком, поэтому в настоящее время пить его нужно только кипяченым. По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что с начала года в России было зарегистрировано более 2,4 тыс. обращений в медицинские организации в связи с уксусами клещей. Это выше, чем средние показатели за много лет, уточнили в службе. При этом случаи заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлены.

От клещевого вирусного энцефалита уже получили прививки 1,1 млн человек, а всего в этом сезоне власти планируют привить более 3 млн человек.