«Вспомни май»: путь Юрия Шатунова от детдома до сцены «Олимпийского»

В 1985 году Шатунов попадает сначала в детский дом в поселке Акбулак, потом в школу-интернат в Оренбурге, где знакомится с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым и начинает заниматься вокалом. В 1986 году Кузнецов напишет песни для Юрия Шатунова и соберет первый состав группы «Ласковый май». В него войдут, помимо Шатунова и Кузнецова, бас-гитарист Вячеслав Пономарев и Сергей Серков, который отвечал за светомузыку. Группа начинает выступать на дискотеках в интернате и в ДК «Орбита»