«Вспомни май»: путь Юрия Шатунова от детдома до сцены «Олимпийского»
23 июня на 49-м году жизни умер певец Юрий Шатунов. О пути и песнях солиста группы «Ласковый май» — в материале РБК
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии в семье водителя Василия Клименко и Веры Шатуновой, которой на момент свадьбы и рождения сына было 18 лет. Раннее детство Юрий провел у бабушки и дедушки по материнской линии, родители развелись, когда ребенку было три года. Проблемы с алкоголем второго мужа мамы, ее ранняя смерть от сердечной недостаточности, опека тетки стали причиной частых побегов мальчика из дома. С ноября 1984-го по октябрь 1985-го мальчик бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области
В 1985 году Шатунов попадает сначала в детский дом в поселке Акбулак, потом в школу-интернат в Оренбурге, где знакомится с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым и начинает заниматься вокалом. В 1986 году Кузнецов напишет песни для Юрия Шатунова и соберет первый состав группы «Ласковый май». В него войдут, помимо Шатунова и Кузнецова, бас-гитарист Вячеслав Пономарев и Сергей Серков, который отвечал за светомузыку. Группа начинает выступать на дискотеках в интернате и в ДК «Орбита»
За два года были созданы основные хиты группы: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег», а в репетиционном зале в Доме творчества записана первая кассета группы
В 1988 году продюсер Андрей Разин, который случайно услышал записи «Ласкового мая» в поезде, перевез Кузнецова, Пахомова и Шатунова в Москву. Юных музыкантов перевели из Оренбурга в московский интернат
Группа «Ласковый май» в 1989 году. На первом плане слева направо — композитор, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов.
Новый «Ласковый май» под руководством Андрея Разина становится первой поп-группой в жанре «евро-диско 80-х», собирает многотысячные стадионы и устанавливает рекорды по количеству концертов в день. Гастролирует не только «главный» состав, но и несколько дополнительных, выступающих под фонограмму с голосом солиста Шатунова. С 28 декабря 1989 года по 10 января 1990 года группа с программой «Белые розы — белой зимой…» дает 13 аншлаговых концертов в спорткомплексе «Олимпийский»
Москва, 1 мая 1989 года, слушатели собираются на концерт группы «Ласковый май».
Позже музыкальный критик Артур Гаспарян назовет группу «одним из столпов в летописи российской отечественной поп-музыки и шоу-бизнеса», а Юру Шатунова — «одной из визитных карточек». Несмотря на то, что, по выражению критика, непонятные мальчики пели сиротские песни и все это было «запредельно и чудовищно»
В 1992 году «Ласковый май» перестает существовать, а солист Юрий Шатунов уезжает в Германию. Он получает образование звукорежиссера, работает в студии и начинает сольную карьеру. Выходят альбомы: «Вот и кончился май» (1992, переименован в «Знаешь»), «Ты помнишь» (1994), «Искусственное дыхание» (1996), «Вспомни май» (2001), «Седая ночь» (2002), «Я верю» (2012) и клипы. В 2010-х Юрий Шатунов возвращается к активной гастрольной деятельности в России
Юрий Шатунов на пресс-показе фильма «Ласковый май» в Москве.
В 2009 году вышел художественный фильм «Ласковый май» о создании группы «Ласковый май» и судьбе солиста. Главную роль сыграл Вячеслав Манучаров, а Шатунов отправился в тур по городам России в поддержку фильма.
Фестиваль «Легенды Ретро FM» в СК «Олимпийский».
23 февраля 2015 года на церемонии вручения премий «Звуковая дорожка» Юрию Шатунову вручили премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса
Юрий Шатунов был женат, в браке родились двое детей: сын Дэннис и дочь Эстелла
Юрий Шатунов умер 23 июня. Ему было 48 лет