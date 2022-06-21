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Политика ,  
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Полиция начала проверку из-за массовой драки в Подмосковье

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В городе Красногорск Московской области произошла драка между группой граждан. Об этом сообщает ГУ МВД по Подмосковью.

Вызов поступил полиции в 1:17. Местные жители пожаловались на потасовку на улице Насосная. Жители пожаловались на нарушение общественного порядка.

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Однако, когда полиция приехала на место события, нарушители правопорядка уже покинул место драки. Полиция начала расследование.

В соцсетях появилось видео с места событий. На нем видно, как неизвестные бегают друг за другом с арматурой в руках на территории одного из жилых комплексов Красногорска.

В марте прокуратура возбудила уголовное дело из-за массовой драки в Новой Москве. В результате потасовки пострадал один человек. Драка произошла вечером 22 марта на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальное наказание по данной статье — 15 лет.

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