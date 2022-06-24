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В Черное море в районе Сочи смыло два автомобиля с людьми

В машинах, по предварительным данным, было восемь человек, включая ребенка, одного удалось спасти, еще один погиб, шестерых ищут. Ранее в регионе выпало большое количество осадков, в результате из берегов вышли некоторые реки
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Сочи два легковых автомобиля унесло потоком воды в Черное море, в результате пропали как минимум семь человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Машины смыло в акваторию моря после того, как недалеко от поселка Зубова Щель из берегов вышла река Чемитоквадже. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков.

«По предварительной информации в автомобилях могло находиться восемь человек. На данный момент спасен один человек. Поиски еще семи человек продолжаются», — отметили в управлении.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края РБК сообщили, что, по предварительным данным, пропали не семь, а шесть человек. Об этом ведомству сообщил спасенный мужчина. «Они двумя машинами ехали. В одной машине был мужчина, его выловили, плыл на бревне. Живой. Сказал, что с ним женщина была и ребенок, они пропали. А во второй машине было четыре человека. В общей сложности шесть пропавших», — сказали в прокуратуре. Один человек погиб, добавили в ведомстве.

Пропавших ищут с помощью катера, также район поиска осматривает авиация.

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Поселок Зубова Щель находится на побережье Черного моря в 54 км к северо-западу от Сочи. Ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение на период с 21 по 24 июня из-за сильных ливней с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20–22 м/с. Местные СМИ писали, что над морем в этом районе видели смерчи.

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Жителей Апшеронского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Курганинского, Абинского, Крымского и других районов, а также население городов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ и района города Туапсе предупредили, что вода в окрестных реках может подняться до опасных отметок.

По состоянию на 8:00 24 июня (время совпадает с мск) подтопленными оставались три поселка на территории края, в том числе Зубова Щель. В поселке подтопило восемь частных домовладений. Также вода не успела уйти из поселков Солоники и Каткова Щель, где подтопленными оставались в общей сложности 20 придомовых территорий.

Осадки спровоцировали сход сели около поселка Каткова Щель, массы перекрыли автодорогу Джубга — Сочи. Одну полосу уже удалось расчистить. Также поток ограничил движение по одной из полос железной дороги на станции Чемитоквадже. В районе села Марьино был поврежден автомобильный мост через реку Псезуапсе.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Сочи Черное море МЧС наводнение

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