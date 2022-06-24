СК сообщил о трех детях в унесенных в Черное море машинах в районе Сочи

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В салонах автомобилей, которые унесло в Черное море в ночь на 24 июня, находились трое детей, сообщило региональное управление Следственного комитета.

«На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находились семь человек, трое из которых дети», — отметили в ведомстве.

О том, что в окрестностях поселка Зубова Щель в 54 км к северо-западу от города Сочи в море смыло два автомобиля, стало известно утром 24 июня. В пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю говорили, что в машинах, предположительно, находились восемь человек. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края РБК говорили о шести пропавших, в том числе об одном ребенке. Одного мужчину нашли в акватории моря, плавающим на бревне, еще один человек погиб, говорили в ведомстве. Таким образом, согласно подсчетам прокуратуры, в машинах также находились восемь человек.

В СК уточнили, что найденному мужчине 42 года, его уже госпитализировали. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

В течение нескольких дней, с 21 по 24 июня, в Краснодарском крае шли сильные дожди с градом и грозами, порывы ветра достигали 22 м/с, а региональное МЧС объявляло штормовое предупреждение. Жителей Апшеронского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Курганинского, Абинского, Крымского и других районов, а также население городов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Горячий Ключ и района города Туапсе предупреждали, что вода в окрестных реках может подняться до опасных отметок, в некоторых из них она вышла из берегов. К утру 24 июня подтопленными оставались три региональных поселка, в том числе Зубова Щель.

Также из-за осадков с горных высот сошел поток сели. Масса повредила мост через реку Псезуапсе и перекрыла железнодорожную полосу на станции Чемитоквадже. Сель заблокировал автодорогу Джубга — Сочи, часть магистрали уже очистили.