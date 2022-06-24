При крушении ИЛ-76 под Рязанью погибли три человека

Всего на борту было девять человек, шестеро выжили. Об этом сообщают «Интерфакс», каналы Baza и Mash. По данным Mash, транспортный самолет летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани он заправлялся

Три человека погибли при падении военно-транспортного самолета ИЛ-76, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также Telegram-каналы Baza и Mash.

Всего на борту, по их данным, находились девять человек, шестеро пострадали. При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о двух погибших.

Как пишет Mash, борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку. Крушение произошло сразу после взлета, отмечает канал. Это же подтверждает и канал 112. По его данным, возгорание на борту произошло еще в воздухе.

Официальных данных о жертвах пока не поступало. В Рязанской областной клинической больнице ТАСС сообщили о госпитализации трех человек.

О падении самолета под Рязанью сообщало областное управление МЧС на своем сайте. Однако позже информация об этом пропала, а по ранее действовавшей ссылке стало появляться сообщение о том, что данная страница отсутствует на сайте.

Около 5:00 мск ТАСС сообщил, что пожар на месте падения ИЛ-76 потушили.