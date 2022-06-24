Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Минобороны назвало причину «жесткой посадки» ИЛ-76 под Рязанью Общество, 06:32
Больше половины россиян заявили, что нашли первую работу в 14-17 лет Общество, 06:30
Что могут сделать власти, чтобы удержать курс выше 50 руб. за доллар Pro, 06:00
При крушении ИЛ-76 под Рязанью погибли три человека Общество, 05:20
Politico узнала о намерении Зеленского уволить главу СБУ Политика, 05:06
Филологи оценили призыв Матвиенко заменить слова «воркшоп» и «бебиситтер» Политика, 05:00
Два человека погибли в ДТП в центре Москвы Общество, 04:37
Под Рязанью упал самолет Общество, 04:26
«РИА Новости» сообщило о подготовке теракта в Херсоне пленным из ВСУ Политика, 04:16
В Венгрии призвали ЕС не вводить больше санкций против России Политика, 03:39
Страны смогут вступать в ЕС только при готовности союза к расширению Политика, 03:29
Джонсон назвал «в теории возможной» высылку беженцев из Украины в Руанду Политика, 02:39
Офис Генсека ООН сообщил о поддержке экспорта зерна с Украины и из России Политика, 02:28
PPF продаст контрольную долю в российских «дочках» за 42,8 млрд рублей Бизнес, 01:55

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  

При крушении ИЛ-76 под Рязанью погибли три человека

Всего на борту было девять человек, шестеро выжили. Об этом сообщают «Интерфакс», каналы Baza и Mash. По данным Mash, транспортный самолет летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани он заправлялся

Три человека погибли при падении военно-транспортного самолета ИЛ-76, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также Telegram-каналы Baza и Mash.

Всего на борту, по их данным, находились девять человек, шестеро пострадали. При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о двух погибших.

Как пишет Mash, борт летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку. Крушение произошло сразу после взлета, отмечает канал. Это же подтверждает и канал 112. По его данным, возгорание на борту произошло еще в воздухе.

Официальных данных о жертвах пока не поступало. В Рязанской областной клинической больнице ТАСС сообщили о госпитализации трех человек.

Под Рязанью упал самолет
Общество

О падении самолета под Рязанью сообщало областное управление МЧС на своем сайте. Однако позже информация об этом пропала, а по ранее действовавшей ссылке стало появляться сообщение о том, что данная страница отсутствует на сайте.

Около 5:00 мск ТАСС сообщил, что пожар на месте падения ИЛ-76 потушили.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи
Pro
Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Smart Reading Перестаньте думать как все: читаем бестселлер «Фрикомыслие»
Саммари
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Почему российский нефтегаз пока справляется с санкционным давлением
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Ил-76 Рязанская область крушение самолета

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Под Рязанью упал самолет
Общество
СК возбудил уголовное дело после пропажи самолета Ан-2 в Якутии
Общество
В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter