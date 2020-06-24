Пандемия коронавируса , 24 июн, 08:58
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в России приблизилось к 600 тыс., у четверти россиян коронавирусом заразились родные или знакомые, новое обращение Путина к гражданам — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8359 человек (153 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 356,4 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Владимир Путин в обращении к россиянам попросил граждан оставаться бдительными и внимательными к здоровью, несмотря на то, что эпидемия идет на спад. Он предупредил, что даже появление вакцины не станет панацеей от вируса.
- Также в обращении Путин сообщил, что стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам будут продлены еще на два месяца.
- Появились первые данные о последствиях введения российской вакцины от COVID-19 добровольцам. В первые часы после введения вакцины у некоторых из них незначительно повышалась температура и начиналась головная боль. Однако в течение суток эти симптомы исчезали. Опрошенные РБК эксперты назвали эту реакцию нормальной. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Вакцину ввели уже второй группе добровольцев.
- Умер верховный лама Тувы Джампел Лодой, заразившийся коронавирусом несколько недель назад. Джампел Лодой был избран хамбо-ламой Тувы в ноябре прошлого года.
- У четверти россиян в ближайшем окружении есть заболевшие коронавирусом — родные или друзья, выяснили эксперты Высшей школы экономики. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое, с 16,6 до 28,2%. Число опрошенных, у кого в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения, выросло с 4,7 до 8,1%.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Данные официальной статистики и оперативного штаба по смертности от коронавируса не совпадают, потому что их получают из разных источников, объяснил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков. Ведомство, по его словам, получает сведения по смертности от COVID-19 из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Правительственный штаб публикует оперативные данные, «которые вручную заносятся» в систему.
- В Москве за сутки от COVID-19 умерли 14 пациентов. Это самый низкий показатель за последние два с лишним месяца: такое же число заразившихся коронавирусом пациентов умерло в столице 16 апреля, и с тех пор количество летальных исходов в Москве увеличивалось и не опускалось ниже отметки в 20 умерших. Общее число жертв эпидемии в столице достигло 3657.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,99 млн, более 469,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 9,26 млн человек, из них 477,5 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 2,34 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,1 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (456 тыс.), Великобритания — на пятом (более 307,6 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю», сложив название китайского боевого искусства кунг-фу и слово flu, которое переводится с английского как «грипп». Он отметил, что у коронавируса существует множество названий, среди которых он также перечислил «китайский вирус» и «Ухань». До этого Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.
- Также Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз. Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляет необыкновенную угрозу для занятости» американцев, отметил он.
- На Чернобыльской АЭС зарегистрировали случай заражения коронавирусом. Заразившийся сотрудник в последний раз был на станции 9 июня, после чего ушел в отпуск. Сейчас заболевший и еще один сотрудник, который контактировал с ним, находятся на самоизоляции.
- Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщила The New York Times. Однако в предварительный список не попали три страны — Россия, США и Бразилия, отметило издание.
- Власти Саудовской Аравии из-за эпидемии коронавируса разрешили участвовать в хадже — паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине — только ограниченному числу паломников, которые уже находятся на территории королевства.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
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