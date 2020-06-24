Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня

Количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в России приблизилось к 600 тыс., у четверти россиян коронавирусом заразились родные или знакомые, новое обращение Путина к гражданам — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8359 человек (153 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 356,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Владимир Путин в обращении к россиянам попросил граждан оставаться бдительными и внимательными к здоровью, несмотря на то, что эпидемия идет на спад. Он предупредил, что даже появление вакцины не станет панацеей от вируса.

Также в обращении Путин сообщил, что стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам будут продлены еще на два месяца.

Появились первые данные о последствиях введения российской вакцины от COVID-19 добровольцам. В первые часы после введения вакцины у некоторых из них незначительно повышалась температура и начиналась головная боль. Однако в течение суток эти симптомы исчезали. Опрошенные РБК эксперты назвали эту реакцию нормальной. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Вакцину ввели уже второй группе добровольцев.

Умер верховный лама Тувы Джампел Лодой, заразившийся коронавирусом несколько недель назад. Джампел Лодой был избран хамбо-ламой Тувы в ноябре прошлого года.

У четверти россиян в ближайшем окружении есть заболевшие коронавирусом — родные или друзья, выяснили эксперты Высшей школы экономики. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое, с 16,6 до 28,2%. Число опрошенных, у кого в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения, выросло с 4,7 до 8,1%.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Данные официальной статистики и оперативного штаба по смертности от коронавируса не совпадают, потому что их получают из разных источников, объяснил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков. Ведомство, по его словам, получает сведения по смертности от COVID-19 из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Правительственный штаб публикует оперативные данные, «которые вручную заносятся» в систему.

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 14 пациентов. Это самый низкий показатель за последние два с лишним месяца: такое же число заразившихся коронавирусом пациентов умерло в столице 16 апреля, и с тех пор количество летальных исходов в Москве увеличивалось и не опускалось ниже отметки в 20 умерших. Общее число жертв эпидемии в столице достигло 3657.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,99 млн, более 469,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 9,26 млн человек, из них 477,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 2,34 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,1 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (456 тыс.), Великобритания — на пятом (более 307,6 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю», сложив название китайского боевого искусства кунг-фу и слово flu, которое переводится с английского как «грипп». Он отметил, что у коронавируса существует множество названий, среди которых он также перечислил «китайский вирус» и «Ухань». До этого Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.

Также Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз. Из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, ряд временных рабочих виз «представляет необыкновенную угрозу для занятости» американцев, отметил он.

На Чернобыльской АЭС зарегистрировали случай заражения коронавирусом. Заразившийся сотрудник в последний раз был на станции 9 июня, после чего ушел в отпуск. Сейчас заболевший и еще один сотрудник, который контактировал с ним, находятся на самоизоляции.

Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщила The New York Times. Однако в предварительный список не попали три страны — Россия, США и Бразилия, отметило издание.

Власти Саудовской Аравии из-за эпидемии коронавируса разрешили участвовать в хадже — паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине — только ограниченному числу паломников, которые уже находятся на территории королевства.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.