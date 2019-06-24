Число пострадавших из-за взрывов боеприпасов в Казахстане выросло до 31

Число пострадавших в результате взрыва на складе воинской части в городе Арыси на юге Казахстана возросло до 31 человека. Об этом пишет NUR.KZ со ссылкой на Facebook советника главы Туркестанской области Сакена Калкаманова.

Ранее стало известно о 16 пострадавших. У всех были диагностированы травмы легкой и средней тяжести, уточнял Калкаманов. Как сообщает телеканал Otyrar, в больницы Туркестанской области были госпитализированы 23 человека.

Взрыв в Арыси прогремел в 9:20 (05:20 мск) в воинской части №44856. По данным МВД, на складе произошло возгорание, после чего взорвались боеприпасы. В Арыси ввели режим чрезвычайной ситуации, из города эвакуировали порядка 45 тыс. человек.

В связи с произошедшими событиями МВД Казахстана возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и взрывчаткой.