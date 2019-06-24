Под Волоколамском нашли еще одну незаконную свалку

Возле Волоколамска обнаружили еще одну незаконную свалку. На этот раз речь идет о карьере Тимково. Работу в карьере вела спецтехника обанкротившейся компании без лицензии на переработку отходов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Полиция и подмосковные власти обнаружили под Волоколамском незаконную свалку в карьере Тимково. Работавшая там спецтехника компании «Промуголь», не имеющей лицензии на утилизацию мусора, была арестована. Об этом РБК сообщил источник, близкий к властям Подмосковья, и это подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

По словам Любимова, теперь Минэкологии области в своей лаборатории установит класс опасности обнаруженных в Тимково отходов, рассчитает ущерб и передаст эти расчеты правоохранителям для решения о возбуждении уголовного дела. Проверка проводится по ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), пояснил он.

Источник РБК, близкий к подмосковным властям, рассказал РБК, что инспекцию карьера провела комиссия из сотрудников министерства ЖКХ Московской области, подмосковного Минэкологиии и сотрудников Волоколамского управления экономической безопасности и противодействия коррупции и представителей общественности.

По словам Любимова, карьер принадлежит компании ООО «Промуголь», у которой никогда не было лицензии на переработку отходов, а была только лицензия на недропользование — добычу песка и грунта.

Согласно данным базы СПАРК, зарегистрированная в Волоколамске компания «Промуголь» сейчас проходит процедуру банкротства, в ее отношении решением подмосковного Арбитражного суда от октября 2018 года введена процедура конкурсного производства.