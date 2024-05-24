Папа римский одобрил канонизацию подростка после «чудесных исцелений»
Папа римский Франциск подтвердил второе чудо, связанное с умершим в 2006 году подростком Карло Акутисом, что открывает возможность для его канонизации, пишет The Times. Если она состоится, то покойный станет первым святым, объявленным католической церковью в этом тысячелетии.
Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году в католической семье с итальянскими корнями, которая позже переехала в Милан.
Мальчик с детства был набожным, помогал одноклассникам, чьи родители пережили развод, защищал сверстников-инвалидов от издевательств и носил еду нуждающимся, рассказывает его мать Антония Салзано. Юноша умер в 2006 году, вскоре после того, как у него диагностировали лейкемию. Незадолго до смерти, по словам родителей, он сказал: «Я счастлив умереть, потому что я прожил свою жизнь, не тратя ни минуты на то, что не понравилось бы богу».
При жизни Акутис активно занимался популяризацией христианского учения, запустил сайты для своего прихода и школы, а также создал онлайн-портал, где описывалось каждое сообщенное евхаристическое чудо. За это он получил прозвище Инфлюэнсер Бога, отмечает Би-би-си.
Оба случая неожиданного выздоровления людей, которые Ватикан классифицирует как чудеса, произошли уже после смерти Акутиса.
В 2020 году Ватикан направил в Бразилию специальную комиссию по изучению достоверности истории, когда за несколько лет до этого излечился ребенок с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы после молитвы Акутису. Папа римский Франциск признал этот эпизод чудом, а покойный юноша был причислен к лику блаженных.
Еще один случай касается 21-летней девушки из Коста-Рики, которая «чудесным образом» выздоровела после серьезного падения с велосипеда во Флоренции в 2022 году. Пострадавшая с травмой головы находилась в критическом состоянии. Ее мать отправилась на могилу Акутиса и там помолилась. В Ватикане заявили, что в тот же день ее дочь начала дышать без ИВЛ, потом смогла двигаться и говорить, через 10 дней ее выписали, а сканирование мозга не выявило полученную ранее травму.
Два этих чуда, которые католическая церковь сочла подтвержденными, позволяют причислить Карло Акутиса к лику святых. Папа римский подтвердил, что проведет собрание кардиналов для обсуждения канонизации, пишет Vatican News. Предполагаемые сроки канонизации не объявлены, но она, как пишет The Times, может произойти в следующем году.
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