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Общество ,  
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Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»

Ватикан ограничил признание явлений «сверхъестественными»
Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными», теперь такое утверждение может сделать только папа Римский и в исключительных случаях. Для остальных вводится ряд требований. Нововведения вступят в силу 19 мая
Фото: Riccardo Antimiani / Reuters
Фото: Riccardo Antimiani / Reuters

Дикастерия доктрины веры Ватикана опубликовала новое руководство по признанию явлений «сверхъестественными», согласно которому местные епископы и Святой престол не смогут делать официальных заявлений о сверхъестественности явления — это сможет делать только папа Римский и лишь в исключительных случаях. Нормы вступают в силу 19 мая.

«Ни епархиальный епископ, ни епископские конференции, ни Дикастерия не заявляют, что эти явления имеют сверхъестественное происхождение, даже если на то есть полное разрешение. Однако остается верным, что Святой Отец может санкционировать специальную процедуру в этом отношении», — говорится в документе.

Нововведения объясняются в том числе тем, что до этого епископы делали заявления о «сверхъественности» или «несверхъестественности» явления, а их высказывания «убеждали верующих в том, что они должны верить в эти явления, которые иногда ценились больше, чем само Евангелие». При этом позднее эти заявления опровергались.

Кроме того, в некоторых случаях утверждения о «сверхъественности» явления могли преследоваться собственные интересы, например, «прибыль, власть, известность, общественное признание», что наносило вред верующим вплоть до «осуществления контроля над людьми или злоупотреблений».

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Фото:Maurizio Brambatti / EPA / ТАСС

Поэтому церковному руководству следует руководствоваться, в частности, правилом Nihil Obstat («ничего не препятствует»), что означает, что в утверждении отсутствуют положения, противоречащие доктрине католической церкви. Если обстоятельства дела «покажутся достаточными», епархиальный епископ должен создать комиссию по расследованию, в состав которой должны войти по крайней мере один богослов, один канонист и эксперт, выбранный исходя из характера явления.

На установление «сверхъественности» явлений уходило много времени, несмотря на то что некоторые случаи требовали скорейшего вердикта, отметили в Дикастерии. Теперь для этого установили ряд критериев, которые позволят упростить процесс. В частности, основанием для положительного вердикта могут стать «доверие и хорошая репутация» заявивших о явлении, а также очевидность того, что оно является результатом «не инициативы вовлеченных в него людей, а плодами христианской жизни».

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Ватикан Папа Римский католическая церковь

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