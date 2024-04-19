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Авиабилеты в экономклассе за год подорожали на 25%

Росстат: стоимость полета в экономклассе в 2024 году выросла до 7 тыс. руб.

Стоимость полета по России в салоне экономического класса по итогам первого квартала 2024 года выросла на 25% по сравнению с прошлым годом и составила 7015 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Средняя стоимость авиабилетов рассчитывается Росстатом на основе стоимости прямого рейса из региона в Москву.

В частности, в марте текущего года средняя цена на авиабилет экономклассом на внутренних рейсах составила 7345 руб. При этом самые дорогие перелеты были зафиксированы из Коми (14 663 руб.), Пензенской области (14 716 руб.) и Марий Эла (13 559 руб.).

Самые дешевые билеты — из Сахалина (2345 руб.), Чукотки (3838 руб.) и Приморского края (3727 руб.). Из Москвы и Санкт-Петербурга цены выросли на 19% — до 8504 руб. и 10 800 руб. соответственно.

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Фото:Катерина Садовски для РБК

В мае 2023 года, по данным Росстата, цена на авиабилет в экономкласс составляла 6972 руб., что было на 28% больше по сравнению с маем 2022 года. Это значение стало максимальным с 2000 года. Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года.

В ФАС заявили РБК, что отслеживают стоимость билетов экономкласса по более чем 500 маршрутам. В апреле 2023 года, по их данным, цены выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 4%. В службе отметили, что на стоимость билетов влияют сезонность, спрос и инфляция, а в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажу.

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Авиабилеты цены на авиабилеты Росстат
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