Власти решили расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотники и самокаты

Минтранс хочет расширить функционал госсистемы ЭРА-ГЛОНАСС. Сейчас она используется для реагирования при ДТП. Власти хотят подключить к ней и другой транспорт — беспилотники, малые воздушные суда и самокаты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минтранс разработал проект федерального закона, дающий право существенно расширить функционал государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, следует из опубликованного текста проекта.

В пояснительной записке указано, что сейчас активно прорабатываются вопросы использования этой системы для:

мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники (например, беспилотных воздушных судов, легких и сверхлегких гражданских воздушных судов, маломерных судов, транспортных средств категорий М2 и М3, транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, транспортирования отходов производства и потребления, транспортных средств, осуществляющих заготовку и транспортировку древесины, электрических средств индивидуальной мобильности, техники, используемой для тушения лесных пожаров);

получения информации о происшествиях с различными типами маломерных судов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации с функцией вызова экстренных оперативных служб;

получения информации и аварийного оповещения об аварийной ситуации с легкими и сверхлегкими воздушными судами;

обеспечения сбора и обработки телеметрической информации, формируемой системами контроля состояния водителя;

в целях регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пешеходных и иных медленных зонах.

Сейчас ЭРА-ГЛОНАСС используется только для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия. В дальнейшем с ее помощью власти будут «регулярно анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики».

Расширение сфер применения ЭРА-ГЛОНАСС уже рассматривалось и тестировалось. Так, первый эксперимент по принудительному ограничению скорости движения электросамокатов с помощью подключения их к системе состоялся прошлым летом в Москве. Источник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) тогда рассказывал порталу «Авто.ру», что в эксперименте участвовали шесть самокатов со специальной оклейкой.

В модернизированной системе будет содержаться больше данных: предлагается включить в нее информацию о местоположении границ объектов местности, относящихся к улицам и дорогам, границ земель населенных пунктов, территорий общего пользования, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, а также зон с особыми условиями использования территорий и иных объектов, территорий или зон. Также в системе появятся данные по оснащению различных транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации (АСН), добавится навигационная информация, телематические данные.

Предполагается, что закон вступит в силу с марта 2025 года.

Летом 2023 года АО «Глонасс» — оператор госинформсистемы экстренного реагирования, — направлял в Минтранс предложения по использованию своей системы для получения сигналов о происшествиях и авариях с легкими и сверхлегкими воздушными судами гражданской авиации. Об этом писал замгендиректора компании по технической политике Игорь Чурсин в департамент гражданской авиации Минтранса (копия письма есть в распоряжении РБК). В письме шла речь только о пилотируемых судах. Для этого сами воздушные суда должны быть оборудованы АСН. Такая аппаратура должна обеспечивать получение сигналов от не менее 2-х действующих глобальных спутниковых систем (преимущественно российских), одной из которых обязательно должна быть ГЛОНАСС. АСН также должна использовать sim-карту, настроенную на максимальное число операторов сотовой связи, говорилось в предложениях.

Предполагалось, что оператор системы будет давать доступ Главному авиационному координационному центру поиска и спасания (ГКЦПС) Росавиации к ЭРА-ГЛОНАСС для контроля за появлением аварийных сигналов. При этом договоры с АО «Глонасс» авиакомпании, владельцы и эксплуатанты судов должны заключать на добровольной основе, предлагал Чурсин.

О том, что функционал системы расширят и будут использовать для мониторинга пассажирского транспорта и перевозок опасных грузов, анонсировал на форуме ЦИПР в среду, 22 мая, гендиректор АО «Глонасс» Алексей Райкевич. Он добавил, что компания также работает над созданием устройства V2X, «которое дополнит госинформсистему именно функцией предупреждения ДТП».

Год назад, топ-менеджер также говорил о готовности ЭРА-ГЛОНАСС «при необходимости» организовать мониторинг беспилотников: «Наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны». В пресс-службе «Глонасса» РБК сообщили, что система также уже прошла тестирование для применения на малой авиации и маломерных судах. Сейчас с ее помощью обеспечивается непрерывный мониторинг полетов 250 воздушных судов, которые продолжают обрабатывать сельхозземли в Южном федеральном округе при существующем режиме «закрытого неба» из-за специальной военной операции. Также компания оперирует платформой «Мониторинг ЭРА»: данные о движении пассажирского транспорта передаются в Ространснадзор и ещё в 600 муниципальных, региональных навигационно-информационных систем и баз данных перевозчиков, утонил представитель компании.

РБК обратился за комментарием в Минтранс.