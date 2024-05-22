 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Власти решили расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотники и самокаты

Минтранс хочет расширить функционал госсистемы ЭРА-ГЛОНАСС. Сейчас она используется для реагирования при ДТП. Власти хотят подключить к ней и другой транспорт — беспилотники, малые воздушные суда и самокаты
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минтранс разработал проект федерального закона, дающий право существенно расширить функционал государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, следует из опубликованного текста проекта.

В пояснительной записке указано, что сейчас активно прорабатываются вопросы использования этой системы для:

  • мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники (например, беспилотных воздушных судов, легких и сверхлегких гражданских воздушных судов, маломерных судов, транспортных средств категорий М2 и М3, транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, транспортирования отходов производства и потребления, транспортных средств, осуществляющих заготовку и транспортировку древесины, электрических средств индивидуальной мобильности, техники, используемой для тушения лесных пожаров);
  • получения информации о происшествиях с различными типами маломерных судов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации с функцией вызова экстренных оперативных служб;
  • получения информации и аварийного оповещения об аварийной ситуации с легкими и сверхлегкими воздушными судами;
  • обеспечения сбора и обработки телеметрической информации, формируемой системами контроля состояния водителя;
  • в целях регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пешеходных и иных медленных зонах.

Сейчас ЭРА-ГЛОНАСС используется только для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия. В дальнейшем с ее помощью власти будут «регулярно анализировать текущую навигационную информацию в различных отраслях экономики».

Расширение сфер применения ЭРА-ГЛОНАСС уже рассматривалось и тестировалось. Так, первый эксперимент по принудительному ограничению скорости движения электросамокатов с помощью подключения их к системе состоялся прошлым летом в Москве. Источник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) тогда рассказывал порталу «Авто.ру», что в эксперименте участвовали шесть самокатов со специальной оклейкой.

В модернизированной системе будет содержаться больше данных: предлагается включить в нее информацию о местоположении границ объектов местности, относящихся к улицам и дорогам, границ земель населенных пунктов, территорий общего пользования, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, а также зон с особыми условиями использования территорий и иных объектов, территорий или зон. Также в системе появятся данные по оснащению различных транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации (АСН), добавится навигационная информация, телематические данные.

Предполагается, что закон вступит в силу с марта 2025 года.

В Москве начали тестировать подключение электросамокатов к ЭРА-ГЛОНАСС
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Летом 2023 года АО «Глонасс» — оператор госинформсистемы экстренного реагирования, — направлял в Минтранс предложения по использованию своей системы для получения сигналов о происшествиях и авариях с легкими и сверхлегкими воздушными судами гражданской авиации. Об этом писал замгендиректора компании по технической политике Игорь Чурсин в департамент гражданской авиации Минтранса (копия письма есть в распоряжении РБК). В письме шла речь только о пилотируемых судах. Для этого сами воздушные суда должны быть оборудованы АСН. Такая аппаратура должна обеспечивать получение сигналов от не менее 2-х действующих глобальных спутниковых систем (преимущественно российских), одной из которых обязательно должна быть ГЛОНАСС. АСН также должна использовать sim-карту, настроенную на максимальное число операторов сотовой связи, говорилось в предложениях.

Предполагалось, что оператор системы будет давать доступ Главному авиационному координационному центру поиска и спасания (ГКЦПС) Росавиации к ЭРА-ГЛОНАСС для контроля за появлением аварийных сигналов. При этом договоры с АО «Глонасс» авиакомпании, владельцы и эксплуатанты судов должны заключать на добровольной основе, предлагал Чурсин.

О том, что функционал системы расширят и будут использовать для мониторинга пассажирского транспорта и перевозок опасных грузов, анонсировал на форуме ЦИПР в среду, 22 мая, гендиректор АО «Глонасс» Алексей Райкевич. Он добавил, что компания также работает над созданием устройства V2X, «которое дополнит госинформсистему именно функцией предупреждения ДТП».

Год назад, топ-менеджер также говорил о готовности ЭРА-ГЛОНАСС «при необходимости» организовать мониторинг беспилотников: «Наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны». В пресс-службе «Глонасса» РБК сообщили, что система также уже прошла тестирование для применения на малой авиации и маломерных судах. Сейчас с ее помощью обеспечивается непрерывный мониторинг полетов 250 воздушных судов, которые продолжают обрабатывать сельхозземли в Южном федеральном округе при существующем режиме «закрытого неба» из-за специальной военной операции. Также компания оперирует платформой «Мониторинг ЭРА»: данные о движении пассажирского транспорта передаются в Ространснадзор и ещё в 600 муниципальных, региональных навигационно-информационных систем и баз данных перевозчиков, утонил представитель компании.

РБК обратился за комментарием в Минтранс.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова
"ЭРА-ГЛОНАСС" транспорт самолет беспилотники ЭРА-ГЛОНАСС
Материалы по теме
В Москве начали тестировать подключение электросамокатов к ЭРА-ГЛОНАСС
Экономика
В «ЭРА-ГЛОНАСС» предложили организовать мониторинг дронов
Политика
Глава ГЛОНАСС заявил о пользе установки кнопки SOS для рыбаков
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 17:18
Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к голкиперу Спорт, 20:39
Франция испытала обновленную ядерную ракету ASMPA Политика, 20:34
Власти решили расширить функционал ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотники и самокаты Бизнес, 20:31
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 20:18
Нетаньяху назвал признание Палестины «вознаграждением террора» Политика, 20:06
Бербок обвинила Россию в неготовности к «разговору» Политика, 19:57
В Швейцарии создадут федеральный реестр экономических бенефициаров Политика, 19:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему на Тайване начались массовые акции протеста Политика, 19:39
Популярный Ethereum-кошелек MetaMask добавит поддержку биткоина Крипто, 19:34
«Чемпионат» узнал о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России Спорт, 19:33
⁠Власти Китая выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина Технологии и медиа, 19:28
Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента Политика, 19:21
Симоньян опубликовала список военнопленных, которых не обменивает Киев Политика, 19:12
Путин поручил дать пострадавшим от паводков право на отгулы и отпуска Политика, 19:09