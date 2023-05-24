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Богомолов написал статью об оплакивающих прошлое «особых русских»

Константин Богомолов написал статью с критикой российских элит за скорбь о прошлой жизни
«Элиты лукавят, когда говорят, что скорбят о жертвах военной операции на Украине: на самом деле их слезы — об утраченной жизни», уверен Богомолов. Режиссер призвал таких людей дать прошлому умереть и «отбросить презрение» к народу
Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Внутри России существует мир «особых русских» — чаще всего более обеспеченных или образованных, чем основная часть населения, — которые с 24 февраля прошлого года оплакивают свое прошлое. Такое представление о российской действительности изложил актер и режиссер Константин Богомолов в статье «Диетическое горе», опубликованной агентством «РИА Новости».

Константин Богомолов — художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной, режиссер сериалов «Содержанки» (2018) и «Безопасные связи» (2020).

По его мнению, одни обитатели «особняка элит» после начала военной операции на Украине говорят, что печалятся «о крови, о невинных жертвах» и что им «за Родину стыдно», другие — что «такую страну потеряли», но это все неправда. «Настоящий нерв, настоящая личная боль «особых русских» — потеря права жить по лжи», — убежден автор.

«Двадцать четвертого числа февраля месяца потеряли они право, сидя на двух стульях, быть прогрессивными ворами, интеллигентными убийцами, филантропами-коррупционерами, необразованными аристократами, совестливыми актерами (оксюморон), европеизированными расистами, патриотичными предателями, геями-традиционалистами, либеральными гомофобами, язычниками во Христе и прочая, и прочая, и прочая. Лишились возможности брать деньги одновременно у кровавого режима и у европейских фондов, выкачивать бабло из страны и тратить его на Западе, снимать о русской хтони на деньги торговцев нефтью и оружием, создавать современное искусство и печатать смелую газету с разрешения органов», — объясняет Богомолов. Он уверен, что на самом деле элиты оплакивают «свой счастливый смех», «свои винировые улыбки» и «безмятежную жизнь».

По его мнению, «особые русские» делятся на два подкласса: «люди при деньгах или возможностях» и «условное интеллектуально-интеллигентское сословие». Две эти группы презирают друг друга, но еще больше презирают своих «темных», «недостаточно успешных, недостаточно продвинутых» соотечественников, а потому образуют «союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов».

И нет того, кто скажет им, вцепившимся в тело мертвой эпохи: оставьте мертвое мертвым. <...> Ибо ваше прошлое умерло. <...> Поезд истории пошел по иным рельсам. Его не вернуть на прежний путь. Пора оставить страдания о прошлом», — призывает он.

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Богомолов предлагает вместо оплакивания прошлого «засучить рукава», работать и жить, а еще — «отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей».

В 2021 году Богомолов опубликовал в «Новой газете» статью «Похищение Европы 2.0», в которой охарактеризовал ситуацию в современной Европе как «новый нетрадиционный тоталитаризм» и «Новый этический рейх». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя манифест, заявил, что у режиссера есть право на свою точку зрения.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Константин Богомолов Военная операция на Украине
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