Кремль отреагировал на манифест режиссера Богомолова об «этическом рейхе»

Константин Богомолов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

У режиссера Константина Богомолова, который опубликовал манифест об «этическом рейхе» в современной Европе, есть право на свою точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это «точка зрения человека, творчество которого импонирует многим и который имеет много поклонников». «Он имеет право на свою точку зрения», — сказал Песков, добавив, что не считает этот вопрос «повесткой Кремля».

Ранее, 10 февраля, Богомолов опубликовал в «Новой газете» и своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы» манифест «Похищение Европы 2.0».

В своем манифесте режиссер называет Европу «новым этическим рейхом», чье общество «заточено» на реализацию личностных свобод. В то же время, считает Богомолов, «государство в лице полиции и силовиков «очеловечилось» и «гуманизировалось». Его роль как подавителя инакомыслия перешло к «условно прогрессивному» обществу, которое «приняло на себя роль новых штурмовиков».