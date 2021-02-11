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Кремль отреагировал на манифест режиссера Богомолова об «этическом рейхе»

Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

У режиссера Константина Богомолова, который опубликовал манифест об «этическом рейхе» в современной Европе, есть право на свою точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это «точка зрения человека, творчество которого импонирует многим и который имеет много поклонников». «Он имеет право на свою точку зрения», — сказал Песков, добавив, что не считает этот вопрос «повесткой Кремля».

Ранее, 10 февраля, Богомолов опубликовал в «Новой газете» и своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы» манифест «Похищение Европы 2.0».

Константин Богомолов выпустил манифест против «нового этического рейха»
Стиль
Фото:imdb

В своем манифесте режиссер называет Европу «новым этическим рейхом», чье общество «заточено» на реализацию личностных свобод. В то же время, считает Богомолов, «государство в лице полиции и силовиков «очеловечилось» и «гуманизировалось». Его роль как подавителя инакомыслия перешло к «условно прогрессивному» обществу, которое «приняло на себя роль новых штурмовиков».

«Новый нетрадиционный тоталитаризм пошел дальше и хочет контролировать эмоции. Ограничение свободы эмоции отдельного человека — это революционная концепция Нового этического рейха», — считает Богомолов. Режиссер считает такую систему тоталитарной.

Константин Богомолов — российский режиссер, актер и художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной и режиссер в Московском театре Олега Табакова. Богомолов снял фильмы «Настя», «Год, когда я не родился», «Отцы и дети», а также сериалы «Безопасные связи», «Хороший человек» и «Содержанки».

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