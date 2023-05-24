В доме в Австрии, где родился Гитлер, будут проводить тренинги для полиции

В доме Гитлера в Австрии будут проводить тренинги для полиции

Дом в городе Браунау, где Гитлер жил до трех лет, раньше хотели снести, но затем приняли решение провести реконструкцию. Она начнется осенью, позднее там будут проводить тренинги по правам человека для полиции

Дом, где родился Гитлер (Фото: Martin Siepmann / imagebroker.com / Global Look Press)

В австрийском городе Браунау в доме, где родился Адольф Гитлер, в будущем будут проводить тренинги по правам человека для полиции, сообщает местный телеканал ORF.

По его данным, осенью должна начаться реконструкция здания, чтобы приспособить его для нужд полиции. Экспертная комиссия, занимавшаяся вопросом судьбы дома, исключила его снос или создание мемориала на его базе.

Что будет с домом, решается уже давно. В 2016 году австрийские власти взяли дом под контроль после многолетних споров с его владелицей Герлиндой Поммер — ее семья владела домом около века. До этого Поммер выплачивали около €5 тыс. в месяц, дом использовали как центр для людей с ограниченными возможностями.

В 2019 году дом перешел в собственность правительства, а владелице выдали компенсацию в размере €810 тыс. МВД страны сообщило, что намерено реконструировать здание под полицейский участок. Ведомство указывало, что «будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме».





Гитлер родился в Браунау, который находился вблизи границы с Германией, в 1889 году. Его семья переехала из города, когда Гитлеру было три года.

В 1938 году, когда он уже пришел к власти в Германии, нацисты выкупили дом. В 1952 году, через семь лет после смерти диктатора, его вернули себе первые собственники.