ФСБ впервые обнародовала рассекреченные документы о самоубийстве Гитлера

Реконструкция бомбоубежища Адольфа Гитлера (Фото: IMAGO / Global Look Press)

ФСБ опубликовала архивные документы о последних днях Третьего рейха и самоубийстве Адольфа Гитлера. В документах приводятся свидетельства адъютанта фюрера - штурмбанфюрера СС Отто Гюнше.

В 1945 году он был арестован. Своему сокамернику, бывшему командиру минометного полка Артуру Шварцу, он рассказал о сломленном душевном равновесии Гитлера. По его словам, тот не хотел попасть в плен «ни живым, ни мертвым», поэтому решился на суицид.

«В последний миг перед смертью он все время находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским», — говорится в документе. Помимо этого Гитлер «чувствовал себя покинутым» партией и своими соратниками

По словам Гюнше, тела Гитлера и его жены Евы Браун после самоубийства 30 апреля 1945 года вынесли из бомбоубежища, положили в костер, облили бензином и сожгли. Гюнше видел лицо Браун, лежащей на носилках, а голова фюрера была накрыта покрывалом, но однако он узнал его брюки, носки и ботинки.

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