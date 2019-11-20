В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии решили разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает Österreich.at со ссылкой на австрийское Министерство внутренних дел.

«В результате перепланировки в доме будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме».

О реконструкции дома Гитлера стало известно в августе. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн сообщал, что после нее власти могут «найти новые варианты использования дома». Его предыдущая владелица получила компенсацию в €810 тыс. (около 59 млн руб.).