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В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии решили разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает Österreich.at со ссылкой на австрийское Министерство внутренних дел.

«В результате перепланировки в доме будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме». 

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В Австрии власти реконструируют дом Гитлера

О реконструкции дома Гитлера стало известно в августе. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн сообщал, что после нее власти могут «найти новые варианты использования дома». Его предыдущая владелица получила компенсацию в €810 тыс. (около 59 млн руб.).

Дом, где родился Гитлер, выкупили нацисты в 1938 году. В 1952 году его вернули себе первые собственники. В здании создали библиотеку, а позднее оно стало домом для людей с ограниченными возможностями. В октябре 2016 года власти Австрии решили не сносить дом, но запланировали изменить его внешний вид «до неузнаваемости».

Теги: Адольф Гитлер, Австрия, дом, полиция
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