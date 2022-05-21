В Каннах на красную дорожку выбежала полуголая женщина в цветах Украины
На красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля женщина сняла платье, показав разукрашенное в цвета украинского флага тело, и начала бегать по проходу, выкрикивая антивоенные лозунги, передает NDTV.
Одиночная акция протеста началась неожиданно: поднимаясь по лестнице, женщина резко сорвала с себя платье и побежала на красную дорожку, где гости кинофестиваля позировали фотографам. У нее на теле также было написано: «Прекратите нас насиловать!», а трусы были в красной краске. Охранники закрыли женщину пиджаком и увели с красной дорожки.
Отмечается, что инцидент произошел перед премьерой фильма режиссера Джорджа Миллера «Три тысячи лет тоски» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях.
75-й Каннский кинофестиваль проходит в этом году с 17 по 28 мая. В главном конкурсе участвует 21 фильм. Среди них — картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», в которой сыграли Алена Михайлова («Чики»), Один Ланд Байрон (артист «Гоголь-центра», известен в том числе по роли Фила Ричардса в «Интернах»), рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), Юлия Ауг и др. Фильм вошел в основную программу фестиваля вопреки призывам украинских кинематографистов бойкотировать российское кино.
В этом году кинофестиваль отказался принимать российскую делегацию. «Мы решили не принимать официальные российские делегации и не допустим присутствия кого-либо связанного с российским правительством», — заявили в пресс-службе, добавив, что решение действует, пока боевые действия не прекратятся на условиях, «которые удовлетворят украинский народ».
Перед открытием кинофестиваля по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи он упомянул такие фильмы, как «Великий диктатор» и «Апокалипсис сегодня».