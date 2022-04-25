Французский режиссер переименовал открывающий Канны фильм из-за символа Z
Французский режиссер Мишель Хазанавичус после обращения Украины изменил название своей «зомби-комедии» Z (Comme Z), которая откроет в этом году Каннский фестиваль, сообщает Variety.
Как пишет Variety, к режиссеру и дирекции Каннского кинофестиваля обратились представители Украинского института — госучреждения, которое представляет украинскую культуру и формирует положительный имидж страны в мире. В своем письме управляющий директор учреждения Владимир Шейко заявил, что буква Z является символом российской спецоперации и смена названия фильма может стать определенным знаком протеста.
В итоге в международный прокат картина выйдет под названием Final Cut («Окончательный монтаж»). Новое название фильма на французском языке — Coupé.
Сам Хазанавичус сообщил Variety, что переименовал ленту «из-за символического значения, которое приобрела буква Z». «Название моего фильма, возможно, было забавным, когда я закончил фильм несколько месяцев назад, но сегодня оно таковым совсем не является, и я не могу этого вынести. Мой фильм призван приносить радость <...>. Я счастлив изменить его название и этим скромным жестом показать свою полную поддержку украинскому народу», — сказал режиссер.
Латинские буквы Z и V наносятся на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. В ряде других стран их использование предложили ограничить: в Эстонии предложили запретить символ Z в определенном контексте полностью, а в Германии предупредили об уголовной ответственности для тех, кто использует этот знак в поддержку боевых действий.
Каннский кинофестиваль пройдет в этом году с 17 по 28 мая. В главном конкурсе участвуют 18 картин. Среди них — фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», в котором сыграли Алена Михайлова («Чики»), Один Ланд Байрон (артист «Гоголь-центра», известен в том числе по роли Фила Ричардса в «Интернах»), рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), Юлия Ауг и другие.
Фильм вошел в основную программу Канн вопреки призывам украинских кинематографистов бойкотировать российское кино.