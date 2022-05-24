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Верховный суд призвал сократить число арестов в России

Суды не в полной мере пользуются возможностью избрания мер пресечения, альтернативных заключению под стражу, заявил Лебедев. По словам главы ВС, в первом квартале они удовлетворили 90% ходатайств о заключении в СИЗО
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Суды должны активнее применять альтернативные аресту меры пресечения, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев во время выступления на пленарном заседании Совета судей, передает «РИА Новости».

Лебедев напомнил, что пленум обязал судей обсуждать более широкое применение видов наказаний, не связанных с заключением под стражу, например таких как залог, домашний арест и другие. Соответствующие поправки были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.

«Однако суды не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — отметил глава ВС.

По его словам, в первом квартале этого года суды рассмотрели почти 25 тыс. ходатайств о заключении в СИЗО, из которых удовлетворили 22,2 тыс., или 90%. При этом под домашний арест были отправлены 3,1 тыс. подсудимых, а залог назначался лишь 32 раза.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В сентябре 2021 года Верховный суд России также выступил против «автоматического» лишения свободы граждан, которые совершили нетяжкие преступления. Как указали в ВС, суды нижней инстанции должны всесторонне рассматривать такие дела, не ссылаться формально на общественную опасность содеянного, а обосновать ее и законно решить, почему в данном случае нельзя назначить осужденному наказание без изоляции его от общества.

Об этом в Верховном суде заявили после рассмотрения жалобы на приговор жителю Ростовской области, которого осудили на три года колонии за контрабанду сигарет. Мужчина незаконно перевез их из Украины на лодке. Защита просила заменить срок на условный, отметив тяжелое материальное положение мужчины: больные дети, престарелые родители на иждивении, неработающая супруга и зарплата 8 тыс. руб.

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Суд, отправивший мужчину в колонию, посчитал, что без изоляции от общества подозреваемый не сможет исправиться, а условное наказание не будет соответствовать степени общественной опасности содеянного. Однако ВС с этими доводами не согласился и заменил срок на условный.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
заключение под стражу арест Верховный суд мера пресечения Вячеслав Лебедев
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