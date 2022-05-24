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В России разработают этические стандарты поведения судей в соцсетях

Председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил, что «это позволит в будущем избежать многих спорных моментов»
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В России необходимо разработать этические стандарты поведения в соцсетях для должностных лиц, наделенных судебных властью. Об этом в ходе выступления на Совете судей России заявил его председатель Виктор Момотов.

«Судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве. В связи с возникновением сложностей и вопросов, связанных с ведением судьями социальных сетей, прошу комиссию Совета судей по этике разработать рекомендации, этические стандарты поведения в соцсетях, дополнив ими Кодекс судейской этики. Это позволит в будущем избежать многих спорных моментов», — сказал глава совета.

При этом Момотов отметил, что совет не стремится таким образом ограничить судей. «Мы полагаем, что такие стандарты должны помогать судье в выборе того или иного поведения без опасений быть привлеченным к ответственности», — добавил он.

Издателям пришлось отказаться от книг с упоминанием запрещенных соцсетей
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4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За распространение таких материалов грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы сроком до 15 лет. Ответственность предусмотрена также за дискредитацию ВС и призывы к антироссийским санкциям. Позднее вышло дополнение к этому закону — о наказаниях за фейки о госорганах за рубежом.

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность принадлежащих американской Meta Platforms* социальных сетей Facebook и Instagram. Поводом послужили изменения политики компании в отношении призывов к насилию и разрешение публиковать их в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также руководителей России и Белоруссии. Meta владеет также мессенджером WhatsApp, однако его ограничения не коснулись «ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».

* Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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