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Пандемия коронавируса ,  
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ФМБА опровергло данные о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов

О вспышке заболевания в Центре подготовки космонавтов речи не идет, а предоставленные ранее данные о 29 заразившихся в нем некорректны, указали в ФМБА
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство опровергло информацию о 29 заразившихся коронавирусом сотрудниках Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Представленные ранее данные по коронавирусу ФМБА назвало некорректными. Также в агентстве отметили, что не сообщали СМИ именно о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов, так как о ней «можно говорить при одномоментном заражении минимум пяти человек».

«ФМБА России официально опровергает информацию о наличии 29 заболевших в ЦПК имени Ю. А. Гагарина и предоставляет официальные данные о распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области», — говорится в сообщении.

По приведенным ФМБА данным, в Звездном городке с 14 апреля по 21 мая выявили 89 заразившихся коронавирусом. Это 19 сотрудников медико-санитарной части филиала № 119 (десять из них уже выздоровели), 18 работников ЦПК (поправились 12 человек) и 52 жителя (из них вылечились десять). Всего выздоровели 32 человека, 56 человек еще лечатся.

В ФМБА сообщили о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

О том, что коронавирус обнаружили у 29 сотрудников ЦПК в Звездном городке, до этого со ссылкой на пресс-службу ФМБА сообщили «РИА Новости». По информации агентства, в Звездном городке заразились 64 человека, у 17 из которых есть признаки ОРВИ и пневмонии, а у других симптомов нет.

Позднее ЦПК привел другие данные. По его информации, заразились 19 сотрудников центра. Космонавтов при этом среди заболевших нет, а большинство инфицированных переносят заболевание без симптомов или в легкой форме. По состоянию на 24 марта, как сообщили в ЦПК, уже выздоровели 13 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Егор Губернаторов
Теги: Звездный городок, коронавирус, космонавты
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