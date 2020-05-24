ФМБА опровергло данные о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов

О вспышке заболевания в Центре подготовки космонавтов речи не идет, а предоставленные ранее данные о 29 заразившихся в нем некорректны, указали в ФМБА

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство опровергло информацию о 29 заразившихся коронавирусом сотрудниках Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Представленные ранее данные по коронавирусу ФМБА назвало некорректными. Также в агентстве отметили, что не сообщали СМИ именно о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов, так как о ней «можно говорить при одномоментном заражении минимум пяти человек».

«ФМБА России официально опровергает информацию о наличии 29 заболевших в ЦПК имени Ю. А. Гагарина и предоставляет официальные данные о распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области», — говорится в сообщении.

По приведенным ФМБА данным, в Звездном городке с 14 апреля по 21 мая выявили 89 заразившихся коронавирусом. Это 19 сотрудников медико-санитарной части филиала № 119 (десять из них уже выздоровели), 18 работников ЦПК (поправились 12 человек) и 52 жителя (из них вылечились десять). Всего выздоровели 32 человека, 56 человек еще лечатся.