В Центре подготовки космонавтов назвали число сотрудников с COVID-19

Центр подготовки космонавтов (Фото: gctc.ru)

С начала распространения эпидемии коронавируса инфекцией заразились 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК) в подмосковном Звездном городке. Об этом сообщается на сайте центра. Среди космонавтов заболевших нет.

У большинства из инфицированных вирус протекает без симптомов или в легкой форме. «Всего в больнице были два человека, которые уже выписаны», — отметили в ЦПК. По состоянию на 24 марта из всех заразившихся полностью выздоровели 13 человек, говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркнули, что заболеваемость в организации характеризуется спорадическими и единичными случаями, а в центре проводят системное массовое тестирование сотрудников.

Ранее 24 мая в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что COVID-19 выявили у 29 сотрудников ЦПК. По данным ФМБА, всего в Звездном городке заболели 64 человека, причем у 17 из них есть признаки пневмонии и ОРВИ.