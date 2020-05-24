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Пандемия коронавируса ,  
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В Центре подготовки космонавтов назвали число сотрудников с COVID-19

Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов (Фото: gctc.ru)

С начала распространения эпидемии коронавируса инфекцией заразились 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК) в подмосковном Звездном городке. Об этом сообщается на сайте центра. Среди космонавтов заболевших нет.

У большинства из инфицированных вирус протекает без симптомов или в легкой форме. «Всего в больнице были два человека, которые уже выписаны», — отметили в ЦПК. По состоянию на 24 марта из всех заразившихся полностью выздоровели 13 человек, говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркнули, что заболеваемость в организации характеризуется спорадическими и единичными случаями, а в центре проводят системное массовое тестирование сотрудников.

В ФМБА сообщили о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ранее 24 мая в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что COVID-19 выявили у 29 сотрудников ЦПК. По данным ФМБА, всего в Звездном городке заболели 64 человека, причем у 17 из них есть признаки пневмонии и ОРВИ.

Накануне, 23 мая, мэр Звездного городка Евгений Баришевский сообщил, что инфекцию подтвердили у шести сотрудников ЦПК, причем за все время эпидемии в городе зарегистрировали 89 случаев коронавируса. При этом, по данным оперативного штаба по Московской области, к 24 мая в Звездном городке зафиксировано шесть случаев COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, коронавирус, тестирование
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