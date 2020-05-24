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Пандемия коронавируса ,  
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В ФМБА сообщили о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов

По данным Федерального медико-биологического агентства, инфекцию выявили у 29 сотрудников Центра. В ЦКП считают, что статистика агентства нуждается в уточнении
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 29 сотрудников российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), который расположен в подмосковном Звездном городке. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

По данным ФМБА, всего в Звездном городке заболели 64 человека. У 17 из них есть признаки пневмонии и ОРВИ, у других симптомов заболевания нет.

Первое заражение коронавирусом выявили в Звездном городке
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

23 мая мэр Звездного городка Евгений Баришевский сообщил на своей странице «Вконтакте», что коронавирусную инфекцию выявили у шести сотрудников Центра. По его данным, всего COVID-19 болеют 56 жителей. При этом на сайте подмосковного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, где приведены данные за 23 мая, говорится, что в Звездном городке выявлено пять случаев заболевания.

В пресс-службе ЦПК «Интерфаксу» заявили, что статистика ФМБА нуждается в уточнении, а Центр руководствуется теми же данными, что и администрация Звездного городка.

Первый случай заражения COVID-19 в Звездном городке был выявлен 16 апреля.

По данным сайта стопкоронавирус.рф за 23 мая, общее число инфицированных в Московской области с начала пандемии составило 32,6 тыс., за последние сутки заразились 846 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Звездный городок, коронавирус
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