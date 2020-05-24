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В Петербурге начали проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой

По данным «Фонтанки», Мария Симонова вызывала скорую помощь несколько раз, однако ее отказались госпитализировать. Диспетчер сказала девушке, что мест в больницах нет и они принимают только пациентов с коронавирусом

В петербургском ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Калининского района проводится проверка после сообщений о том, что к девушке якобы не смогла приехать скорая помощь, приписанная к этой поликлинике, из-за перегруженности больниц. Позже девушка скончалась. О проверке сообщают «РИА Новости» со ссылкой на администрацию района.

О смерти 30-летней девушки накануне сообщила «Фонтанка». Инцидент произошел в середине апреля, но известно о нем стало только сейчас.

По данным издания, погибшая — Мария Симонова — почувствовала себя плохо 15 апреля, девушку беспокоили боли в области почек, одышка, головокружение и тошнота. Симонова позвонила родителям и рассказала о самочувствии. Она сказал им, что звонила в скорую помощь, однако ей ответили, что «в настоящее время отправить в ее адрес бригаду скорой помощи возможности нет, так как больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией».

Позже, в ночь с 16 на 17 апреля, Мария обратилась в скорую помощь повторно, однако ей снова не смогли помочь «в связи с отсутствием мест в больницах города», пишет издание.

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

О своей проблеме погибшая также рассказывала своей подруге. В оставленных ей аудиосообщениях, которые опубликовала «Фонтанка», она описывала разговор с диспетчером скорой помощи. «Я им позвонила, они мне сказали, что все, что они могут сделать, — это уколоть мне диуретик, который я и так могу сама принять. Надо только в аптеку сходить. И на этом все, что они могут сделать», — сказала Симонова. Также, по ее словам, ей позвонила диспетчер и сказала, что у нее пиелонефрит. Сотрудник скорой помощи рассказала девушке, какую ей следует соблюдать диету, «что лучше попить».

«Когда я спросила, какие вообще есть на данный момент варианты, кроме как уколоть мне диуретик, мне сказали, что на данный момент вариантов вообще никаких, потому что даже везти вас некуда, все больницы переполнены», — рассказала, как пишет «Фонтанка», Мария подруге.

17 апреля Симонова перестала отвечать на звонки родителей, а затем ее телефон разрядился и отключился. После приезда родителей, которые живут в другом регионе, дверь квартиры Марии вскрыли, однако к этому времени девушка уже была мертва.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Всего от нее было зафиксировано четыре звонка в скорую помощь, последний был сделан 18 апреля в 15:53 мск, пишет «Фонтанка». Обращения Симоновой переводились на отделение скорой помощи поликлиники № 54 Калининского района.

В администрации района изданию сообщили, что в период с 15 по 30 апреля время прибытия скорой помощи оставалось в пределах нормы и проблем с вызовом бригад не отмечено.

В пятницу, 22 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что город готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом, для этого будут развернуты дополнительные 1250 коек, передавал «РБК Петербург». Всего с марта количество коек выросло в восемь раз, больным коронавирусом оказывают помощь 21 стационар и временный госпиталь в «Ленэкспо». По словам Беглова, пока тенденции к снижению заболеваемости в Санкт-Петербурге нет.

Автор: Мария Лисицына
Теги: скорая помощь, Санкт-Петербург
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