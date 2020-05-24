В Петербурге начали проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой

По данным «Фонтанки», Мария Симонова вызывала скорую помощь несколько раз, однако ее отказались госпитализировать. Диспетчер сказала девушке, что мест в больницах нет и они принимают только пациентов с коронавирусом

В петербургском ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Калининского района проводится проверка после сообщений о том, что к девушке якобы не смогла приехать скорая помощь, приписанная к этой поликлинике, из-за перегруженности больниц. Позже девушка скончалась. О проверке сообщают «РИА Новости» со ссылкой на администрацию района.

О смерти 30-летней девушки накануне сообщила «Фонтанка». Инцидент произошел в середине апреля, но известно о нем стало только сейчас.

По данным издания, погибшая — Мария Симонова — почувствовала себя плохо 15 апреля, девушку беспокоили боли в области почек, одышка, головокружение и тошнота. Симонова позвонила родителям и рассказала о самочувствии. Она сказал им, что звонила в скорую помощь, однако ей ответили, что «в настоящее время отправить в ее адрес бригаду скорой помощи возможности нет, так как больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией».

Позже, в ночь с 16 на 17 апреля, Мария обратилась в скорую помощь повторно, однако ей снова не смогли помочь «в связи с отсутствием мест в больницах города», пишет издание.