Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

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Причиной смерти женщины у подъезда в Москве стала острая сердечная недостаточность, сообщил департамент здравоохранения Москвы. Ранее ее госпитализировали с подозрением на пневмонию, однако заболевание не подтвердилось и женщину выписали.

По данным депздрава, смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии, а также выраженных изменений в органах больной, связанных с алкоголем.

Женщина поступила в городскую клиническую больницу №52 в пятницу, 17 апреля. Она жаловалась на слабость и повышенную температуру. Врачи взяли анализ на коронавирус, а также сделали компьютерную томографию легких. Позже подозрения на коронавирус не подтвердились, и при отсутствии показаний для дальнейшей госпитализации ее выписали. При этом пациентка передвигалась самостоятельно и была активна, отмечали в депздраве.

После выписки женщина добралась до дома на социальном такси, однако у подъезда ей стало плохо. Встретившие ее соцработники вызвали скорую помощь, однако женщина умерла еще до ее приезда.